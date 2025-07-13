Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Макрон розкритикував митне рішення Трампа проти об'єднаної Європи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Макрон розкритикував митне рішення Трампа проти об'єднаної Європи
Французький лідер зазначив, що його країна повністю підтримує Європейську комісію в переговорах
фото: Reuters

Французький лідер зазначив, що його країна повністю підтримує Європейську комісію в переговорах

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував застосування Трампом мит проти об'єднаної Європи. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком»

Макрон заявив, що Франція висловлює рішуче несхвалення у зв’язку з оголошенням про введення з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів.

«Це оголошення прозвучало після кількох тижнів інтенсивного діалогу Комісії з урядом США, який вівся на основі обґрунтованої пропозиції, зробленої в дусі добровільної згоди. У контексті європейської єдності саме Комісія як ніколи повинна продемонструвати рішучість Союзу захищати європейські інтереси.

Зокрема, це передбачає прискорення підготовки переконливих заходів у відповідь, із мобілізацією всіх наявних інструментів, зокрема, механізму протидії примусу, у разі відсутності домовленості до 1 серпня», – йдеться у повідомленні.

Французький лідер зазначив, що його країна повністю підтримує Європейську комісію в переговорах, які тепер мають активізуватися задля досягнення взаємоприйнятної угоди до 1 серпня.

«Такої, що відображатиме повагу, яку партнери по торгівлі, такі як Європейський Союз і Сполучені Штати, мають виявляти одне до одного, з огляду на їхні спільні інтереси та інтегровані виробничі ланцюги», – підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня запровадить мито розміром 30% на імпорт із Європейського Союзу та Мексики, якщо вони не зможуть домовитися про вигідніші умови.

У листі до Європейського Союзу Трамп заявив, що дефіцит торговельного балансу США є загрозою національній безпеці США. А відносини з ЄС він назвав «далекими від взаємних».

Читайте також:

Теги: тарифи Еммануель Макрон Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп все-таки озброїть Україну
Трамп готовий дати Україні зброю: що змінило його позицію?
8 липня, 18:00
Головні новини ночі проти 8 липня
Заяви Трампа про передачу зброї Україні, обстріл Миколаєва: головне за ніч
8 липня, 05:43
Маск зробив заяву про податковий законопроєкт
Маск знову розкритикував податковий план Трампа
29 червня, 10:10
Трамп різко розкритикував Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, відмовився від планів скасування санкцій проти Ірану та заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану
Сенат США підтримав Трампа у питанні військової політики щодо Ірану
28 червня, 07:15
Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Це перша зустріч в офіційній резиденції
Зеленський на саміті НАТО, атака на Дніпро. Головне за 24 червня
24 червня, 21:21
Трамп: Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані
США атакували ядерні об'єкти в Ірані – Трамп
22 червня, 03:36
Рабин Асман молиться, щоб Трамп «все зробив правильно»
Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках зі США
19 червня, 08:38
Раніше повідомлялося, що Ізраїль чекає на рішення президента США щодо ударів по іранських обʼєктах
Трамп провів розмову з Нетаньягу на тлі чуток про потенційні удари США по Ірану
18 червня, 08:58
Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, вважає Трамп
Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль підписати угоду
15 червня, 17:37

Економіка

Коли США застосують «пекельні» санкції проти Росії: дати від Reuters
Коли США застосують «пекельні» санкції проти Росії: дати від Reuters
Трамп оголосив про нові мита для ЄС і Мексики
Трамп оголосив про нові мита для ЄС і Мексики
Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет з $500 млн для України
Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет з $500 млн для України
Єврокомісія розробляє нову систему обмеження цін на російську нафту – Reuters
Єврокомісія розробляє нову систему обмеження цін на російську нафту – Reuters
Вартість Bitcoin вже перевищила $118 тисяч
Вартість Bitcoin вже перевищила $118 тисяч
Як змінилась вартість життя у Європі: найдешевші та найдорожчі країни
Як змінилась вартість життя у Європі: найдешевші та найдорожчі країни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2025
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
9573
Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України
5483
У Москві помер Медведєв
2880
Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 липня, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua