Макрон розкритикував митне рішення Трампа проти об'єднаної Європи

Французький лідер зазначив, що його країна повністю підтримує Європейську комісію в переговорах

Французький лідер зазначив, що його країна повністю підтримує Європейську комісію в переговорах

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував застосування Трампом мит проти об'єднаної Європи. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком»

Макрон заявив, що Франція висловлює рішуче несхвалення у зв’язку з оголошенням про введення з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів.

«Це оголошення прозвучало після кількох тижнів інтенсивного діалогу Комісії з урядом США, який вівся на основі обґрунтованої пропозиції, зробленої в дусі добровільної згоди. У контексті європейської єдності саме Комісія як ніколи повинна продемонструвати рішучість Союзу захищати європейські інтереси.

Зокрема, це передбачає прискорення підготовки переконливих заходів у відповідь, із мобілізацією всіх наявних інструментів, зокрема, механізму протидії примусу, у разі відсутності домовленості до 1 серпня», – йдеться у повідомленні.

Французький лідер зазначив, що його країна повністю підтримує Європейську комісію в переговорах, які тепер мають активізуватися задля досягнення взаємоприйнятної угоди до 1 серпня.

«Такої, що відображатиме повагу, яку партнери по торгівлі, такі як Європейський Союз і Сполучені Штати, мають виявляти одне до одного, з огляду на їхні спільні інтереси та інтегровані виробничі ланцюги», – підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня запровадить мито розміром 30% на імпорт із Європейського Союзу та Мексики, якщо вони не зможуть домовитися про вигідніші умови.

У листі до Європейського Союзу Трамп заявив, що дефіцит торговельного балансу США є загрозою національній безпеці США. А відносини з ЄС він назвав «далекими від взаємних».