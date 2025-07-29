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«СВО продовжується». Кремль відреагував на ультиматум Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«СВО продовжується». Кремль відреагував на ультиматум Трампа
Речник Путіна стверджує, що Москва, яка щодня обстрілює Україну, «зберігає прихильність мирному процесу»
фото: AP

Пєсков заявив про «уповільнення в процесі нормалізації двосторонніх відносин Росії та США»

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

Прессекретар Путіна заявив, що Москва, яка вночі знову била по українських містах та селах, нібито зберігає прихильність мирному процесу. Він зазначив, що РФ, попри заяви президента США, «продовжить СВО для захисту своїх інтересів».

Водночас Пєсков заявив про «уповільнення в процесі нормалізації двосторонніх відносин Росії та США». Він зазначив, що зустріч лідерів США та Росії не стоїть на порядку денному.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення перемир'я з Україною. «Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований. Тож нам доведеться подивитися, і я збираюся скоротити ці 50 днів, які я дав йому, до меншої кількості», – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку з боку Росії 29 липня. Під російськими ударами були 73 українські міста та села. Після заяви президента США Дональда Трампа про вбивства людей Росією ворог знову атакував Україну, забравши життя 22 людей. Ще щонайменше 85 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілів.

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Теги: США Дональд Трамп переговори Дмитро Пєсков

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