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Майна на мільярд і Tesla: ексміністр транспорту РФ, який вчинив самогубство, залишив багату спадщину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Майна на мільярд і Tesla: ексміністр транспорту РФ, який вчинив самогубство, залишив багату спадщину
Старовойта було знайдено мертвим у парку
фото із відкритих джерел

Роман Старовойт, що наклав на себе руки, залишив спадщину в мільярд рублів

Вартість майна родини загиблого ексміністра транспорту та губернатора Курської області Росії Романа Старовойта оцінюється приблизно в 1 млрд рублів. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Так, виявлено квартиру в Курську та по дві квартири в Москві та Санкт-Петербурзі. При цьому площа однієї з них становить 345 кв. м.

До списку майна входить одразу кілька об'єктів нерухомості: це квартира площею 50 кв. м на проспекті В'ячеслава Кликова в Курську та ще одна квартира аналогічної площі на Адміралтейській набережній у Санкт-Петербурзі.

Також чиновник володів просторими апартаментами площею 165 кв. м на Малоохтинському проспекті у Північній столиці, квартирою площею 345 кв. м на вулиці Климашкіна у Москві, а також 140-метровою квартирою в елітному житловому комплексі на Шмитовському проїзді у столиці країни.

Крім того, у родини Старовойта була земельна ділянка площею 18 соток з триповерховим будинком у престижному районі Мякініно, оцінена приблизно у 260 мільйонів рублів, та електромобіль Tesla Model X P100D.

Обставини самогубства

Нагадаємо, 7 липня ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Старовойта знайшли мертвим у кущах у парку Малевича в Одинцово. Тіло 53-річного Старовойта з вогнепальним пораненням було виявлено у його власному автомобілі. Поряд із тілом знайшли нагородний пістолет Макарова, подарований МВС Росії.

Смерть колишнього посадовця підтвердила офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світла Петренко. Слідство встановлює обставини смерті, основна версія самогубство

Глава Кремля звільнив Романа Старовойта з посади міністра транспорту вранці 7 липня. Офіційної причини Москва не вказувала, проте, за даними журналістів, звільнення чиновника пов'язане з проблемами в роботі російських аеропортів через масштабні збої після атак дронами. Чиновник обіймав посаду голови Мінтрансу РФ із травня 2024 року. До цього з жовтня 2018 року він очолював Курську область.

Коментарі щодо смерті Старовойта

Коментарів від Кремля та уряду РФ поки що не було. Вдень речник президента РФ Дмитро Пєсков спростовував, що Старовойта було звільнено через втрату довіри.

Рідні та близькі покійного політика поки не коментували те, що сталося, і не робили офіційних заяв. Натомість Міністерство транспорту висловило глибокі співчуття родині Романа Старовойта, відзначивши тяжкість непоправної втрати.

 «Міністерство транспорту Російської Федерації з глибоким сумом повідомляє про загибель Романа Володимировича Старовойта. Команда Мінтрансу Росії висловлює щирі співчуття рідним і близьким Романа Володимировича Старовойта.  Його готовність прийти на допомогу в складну хвилину ніколи не буде забута», – йшлось у заяві.

До слова, російські пропагандисти стали «розжовувати» тему загадкової смерті ексміністра транспорту Росії Романа Старовойта, який нібито наклав на себе руки після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку. Деякі Telegram-канали пишуть, що проти Старовойта велося розслідування щодо його причетності до розкрадань при будівництві фортифікаційних споруд на Курщині. І його могли вбити задля того, щоб він не дав покази проти інших учасників справи. А ще якби у нього не була «Тесла», то може б він і не вбивав би себе.

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Теги: корупція слідство чиновник розслідування самогубство майно Москва пістолет росія путін

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