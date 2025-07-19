У Росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів

Після атаки БпЛА в Дмитрові під Москвою сталася пожежа

У ніч на 19 липня у Росії почали надходити повідомлення про вибухи в кількох містах. Місцеві жителі у соцмережах пишуть про тривогу та пропонують «звалити», оскільки безпілотники вже досягли навіть столиці, передає «Главком».

Як пишуть російські ЗМІ, у Воронежі пролунала серія вибухів – місцеві мешканці чули від двох до п’яти гучних ударів. За їх словами, у північній частині міста працювала протиповітряна оборона. Влада регіону підтвердила атаку дронів, уточнивши, що постраждалих немає, а масштаби руйнувань наразі з’ясовують.

Паралельно губернатор Брянської області заявив про нову хвилю нальотів БпЛА. У регіоні було «дуже гучно», а безпілотники пролітали в напрямку Калузької та Орловської областей.

Не оминула тривога й Москву. Мер Сергій Собянін повідомив, що на околицях столиці впали уламки дрона. На місці працюють екстрені служби. Як зауважив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, «в нас гучно, але під Москвою теж добре вибухає».

Крім того, в Дмитрові під Москвою сталася пожежа – відповідні відео ширяться у мережі.

Раніше ми писали, що у ніч на 17 липня в російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи – місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. Як пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ, після 22:00 в місті почалася паніка через серію «хлопків», які супроводжувалися димом та вогнем.

Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з’явилася в соцмережах і телеграм-каналах, а згодом її підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.