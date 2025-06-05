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«Треба припинити скиглити». МЗС відповіло на скарги Путіна щодо операції «Павутина»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Треба припинити скиглити». МЗС відповіло на скарги Путіна щодо операції «Павутина»
Дипломати нагадали, що Україна ще три місяці тому погодилася на повне і безумовне припинення вогню, водночас Росія «продовжує агресію та терор»
фото з відкритих джерел

МЗС: Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню

Міністерство закордонних справ України відповіло на скарги російського диктатора Володимира Путіна на українські удари по РФ. Там наголосили, що в Росії плутають «причину і наслідки, чорне і біле». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву МЗС.

Дипломати наголосили, що Генеральна Асамблея ООН офіційно визнала Російську Федерацію країною, що вчиняє агресію проти України. Міжнародне право у таких ситуаціях чітко передбачає невід’ємне право на самооборону, а територіальних обмежень у застосуванні такого права – не встановлено. Це означає, що удари по законних військових цілях в РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора. МЗС відзначає, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст.

«Принагідно підкреслюємо, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями. Росія – агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна – країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії та терору, а українські – актами самозахисту», – наголосили у міністерстві.

Дипломати нагадали, що Україна ще три місяці тому погодилася на повне і безумовне припинення вогню, водночас Росія «вперто відмовляється припиняти вогонь, продовжує агресію та терор».

«Тож Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру», – підсумували в МЗС. 

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

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Теги: СБУ МЗС путін

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