У Росії – третій вибух на залізниці. Путін стурбований

Путін вислухав доповіді про заходи, що вживаються у зв'язку з «надзвичайними подіями»

У Росії заявляють, що зафіксували третю аварію на залізниці за останню добу. Росіяни стверджують, що це підриви, і відкрили справу про нібито теракти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Telegram-канал на Baza.

Так, зранку 1 червня нібито було підірвано залізничну колію в районі населеного пункту Унеча у Брянській області. У цей момент там проїжджав шляховимірювальний поїзд. Стверджується, що постраждалих та руйнувань немає.

У місцевих пабліках із посиланням на працівників залізниці повідомляють, що в Унечі, ймовірно, підірвали залізничний міст.

Слідчий комітет РФ оголосив, що мости у Брянській та Курській областях були зруйновані внаслідок підривів. Пізніше росЗМІ повідомили, що кримінальні справи розслідуються за статтею про теракт.

У Кремлі повідомили, що російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном з губернатором Брянської області Олександром Богомазом та головою російської залізниці Олегом Білозеровим.

За його словами прессекретаря диктатора Дмитра Пєскова, Путін вислухав доповіді про заходи, що вживаються у зв'язку з «надзвичайними подіями».

Нагадаємо, У ніч на 1 червня у Брянській області обвалився міст з автомобілями. Під час події по ньому проїжджав пасажирський поїзд сполученням Москва – Климово. Інцидент стався за три км від селища Вигонічі.

Також міст обвалився у Курській області. В момент обвалу мостом рухався вантажний локомотив.