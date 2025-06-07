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Трамп зробив шокуючу заяву про атаку РФ на Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп зробив шокуючу заяву про атаку РФ на Україну
Трамп: Ну, вони дали привід Путіну зайти і розбомбити до біса минулої ночі
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп заявив, що вдаривши ядерні бомбардувальники РФ, Україна дала причину на атаку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна дала причину Путіну їх розбомбити. Про це повідомляє «Главком».

Журналіст запитав у Трампа, як він відноситься до того, що Україна атакувала ядерні бомбардувальники всередині РФ, чи є тепер у Зеленського «карти», про які так любив говорити американський лідер. На це президент відповів: «Ну, вони дали привід Путіну зайти і розбомбити до біса минулої ночі».

Трамп підкреслив, що йому не сподобалося, коли він це побачив, але не уточнив, що саме: те, що Україна атакувала РФ, або так звана відповідь країни-терористки. 

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп порівняв повномасштабну війну між Росією та Україною з «двома маленькими дітьми, які бʼються, як божевільні». Як передає «Главком», про це Трамп сказав на пресконференції з нагоди візиту канцлеру Німеччини Фрідріха Мерца до Білого дому США.

Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії. Він відповів, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Але уточнив, що «це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє».

Також президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав нещодавні українські операції проти об’єктів на території Росії «сильними» та «вважав це крутим». Як передає «Главком», про це повідомляє Axios із посиланням на неназваних довірених осіб Трампа, які переказали слова президента.

Один радник Трампа відзначив: «З міжнародного погляду, чихуахуа завдає реальної шкоди набагато більшому собаці». При цьому, Трамп також сказав людям, з якими він зустрічався останніми днями, що ці атаки, імовірно, підштовхнуть диктатора РФ Володимира Путіна до помсти.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Теги: США війна Дональд Трамп

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