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Зеленський розкритикував Трампа за слова про війну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський розкритикував Трампа за слова про війну
Зеленський: Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський різко відповів Трампу на порівняння війни в Україні з «бійкою дітей»: «Путін вбивця, який прийшов убивати дітей»

Президент України Володимир Зеленський категорично спростував характеристику війни між Росією та Україною, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп. Трамп порівняв країни з «двома молодими людьми, які б'ються, як шалені», та сказав: «Іноді краще дозволити їм трохи поборотися». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю президента для ABC.

В інтерв'ю співведуча Марта Раддац запитала Зеленського, чи «розуміє» Трамп меседж про страждання в Україні, виходячи з його заяв.

«Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку», – заявив Зеленський. «Він убивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей».

Володимир Зеленський описав «безмежний» біль батька, який втратив дружину та трьох дітей внаслідок ракетного удару. Зеленський зазначив, що слова цього чоловіка «відрізнялися» від того, як чиновники говорять про втрати.

«Він не згадував жодної статистики, цифр та кількості страйків», – розповів Зеленський, цитуючи чоловіка: «Він просто сказав: «Щоранку, коли я прокидаюся, я шукаю свою родину – я шукаю всюди в квартирі… Мені досі здається, що це був кошмар… поганий сон».

Зеленський наголосив, що Трамп «не міг повністю відчути та зрозуміти цей біль». Він додав, що це стосується «будь-якої людини, яка не перебуває тут, у країні, за тисячі миль звідси, – [вони] не можуть повністю відчути та зрозуміти цей біль».

Президент України повідомив, що 631 українська дитина загинула у війні, і що Росія часто атакує цивільне населення під час своїх наступальних дій.

Нагадаємо, в Офісі президента України розраховують на проведення зустрічі між Володимиром Зеленським та американським президентом Дональдом Трампом під час саміту країн Групи семи, який відбудеться 15-17 червня у Канаді. Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак, повідомляє «Главком».

За словами Єрмака, нещодавній візит української делегації до США під керівництвом першої віцепрем’єрки Юлії Свириденко був, зокрема, спрямований на підготовку цієї потенційної зустрічі.

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Теги: Володимир Зеленський путін Дональд Трамп

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