Трамп приділяє все менше уваги питанням України – ABC News

Трамп поки що не виконав своїх погроз щодо санкцій проти РФ

ABC News: Україна та Росія посилюють атаки, натомість адміністрація Трампа відступає і не поспішає із санкціями

Президент США Дональд Трамп останніми днями демонстрував дедалі менше залучення до процесу розв'язання кризи в Україні. Про це повідомляє ABC News з посиланням на неназваних американських чиновників, пише «Главком».

Після завершення переговорів американські чиновники заявили ABC News, що вони розчаровані, але не здивовані суттєвим переліком вимог, які, за словами Росії, мають бути виконані, перш ніж вона погодиться на 30-денне перемир'я.

Американські чиновники заявили, що це «явна спроба Москви відтермінувати змістовні переговори».

«Ще до останніх переговорів розчарування президента Трампа відсутністю прогресу в напрямку миру зростало. Чиновники, знайомі з його думкою, кажуть, що хоча раніше він критикував як Україну, так і Росію, останніми днями він дедалі більше відсторонюється», – інформує телеканал.

Водночас ABC News зазначає, що Трамп раніше погрожував запровадити нові санкції проти Москви, але після завершення другого раунду переговорів у понеділок не було жодних ознак того, що адміністрація вжила будь-яких кроків для виконання його погроз.

«Ті, хто казав, що Путін перемагає, помиляються. Українці тримаються, хоча підтримка, яку вони отримують від Сполучених Штатів та інших вільних країн, є вкрай недостатньою. Президент Трамп хоче припинення вогню. Це можливо, але лише якщо він виконає свої погрози чинити «руйнівний» тиск на Путіна», – сказав Кліффорд Д. Мей, засновник і президент Фонду захисту демократій.

До слова, президент США Дональд Трамп прагне завершення війни між Україною та Росією шляхом мирних переговорів, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Левітт зазначила, що, коментуючи нещодавні атаки українських безпілотників на територію Росії, Трамп висловив переконання, що настав час покласти край бойовим діям.

Раніше речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп «відкритий» до запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана провести тристоронні мирні переговори в Туреччині з лідерами України та Росії.