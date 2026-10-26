Трамп звинуватив Норвегію в тому, що залишився без Нобелівської премії

Американський президент образив європейську країну та пояснив, чому більше не хоче бачити її громадян у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що іммігранти з Норвегії небажані у Сполучених Штатах через те, що він не отримав Нобелівську премію миру. Американський лідер пов'язав своє ставлення до громадян країни з рішенням Нобелівського комітету, який працює в Осло. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Відповідну заяву Трамп зробив у неділю, 25 жовтня, під час політичного мітингу в місті Порт-Гурон, штат Мічиган. Під час виступу американський президент різко розкритикував Норвегію, використавши образливе визначення, яке раніше застосовував до інших держав.

«Норвегія, власне, перетворилась на л*йнову країну», – сказав Трамп. Раніше подібне визначення американський президент використовував стосовно Гаїті, Лівії, Сомалі та Ємену.

Під час мітингу президент США також порушив питання імміграції. Він пов'язав нещодавні заворушення у Франції з міграційними процесами та заявив, що готовий приймати громадян окремих країн. Водночас Трамп наголосив, що більше не бажає бачити серед іммігрантів норвежців.

Водночас Reuters зазначає, що наразі немає жодних ознак підготовки нової офіційної імміграційної політики адміністрації Трампа щодо норвезьких громадян. Попри заяву президента, про запровадження відповідних обмежень не повідомлялося.

На висловлювання американського лідера відреагував міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Він наголосив, що Трамп добре обізнаний із принципами роботи Нобелівського комітету та знає про його незалежність.

«Він (Трамп – ред.) чудово знає, що Нобелівський комітет є незалежним. Ми нагадали їм про це, якщо хтось цікавиться, і це досі так», – сказав Ейде в коментарі норвезькому мовнику NRK у понеділок, 26 жовтня.

Міністр фактично нагадав американській стороні, що рішення про присудження Нобелівської премії миру ухвалює незалежний комітет, а не норвезький уряд. Водночас Міністерство закордонних справ Норвегії відмовилося надавати додаткові коментарі щодо заяв президента США.

Нагадаємо, 10 жовтня президент США Дональд Трамп різко розкритикував рішення Нобелівського комітету присудити премію миру південноафриканській правозахисниці Наві Піллей. Американський лідер заявив, що саме він заслуговував на нагороду, оскільки нібито завершив вісім воєн.

Трамп також звинуватив Нобелівський комітет у політичній упередженості, а його рішення назвав ударом по репутації Норвегії. Президент США наголосив, що не забуде країні відмову присудити йому престижну нагороду.

Раніше, 8 жовтня, Трамп висловив сумніви щодо своїх шансів отримати Нобелівську премію миру. За словами американського президента, члени комітету можуть відмовитися відзначити його діяльність, попри заявлені ним зусилля щодо врегулювання міжнародних конфліктів.