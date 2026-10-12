Вибухи на окупованій Луганщині, у США напруга через Трампа: головне за ніч 12 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 12 жовтня 2026 року

Цієї ночі у районі тимчасово окупованого Хрустального на Луганщині пролунали вибухи, з'ясувалося, що «енергетичне перемир'я» Трампа стосується припинення ударів тільки по НПЗ, сенатор-республіканець заявив, що угода американського президента та російського диктатора може бути незаконною.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 жовтня.

Вибухи на Луганщині

Пожежа на місці ураження скріншот з відео

У ніч на 12 жовтня Сили оборони України завдали серії масованих ударів по позиціях російських військ у районі тимчасово окупованого Хрустального на Луганщині.

За попередньою інформацією, під ударом опинилося місце дислокації особового складу та техніки окупаційних сил. На місці прильотів зафіксовано щонайменше три осередки займання, що спричинили масштабну пожежу.

Угода Трампа та Путіна може бути незаконною

Тілліс: Дії президента та його коментарі є прямо протилежними намірам цього законопроекту фото: Reuters

Рішення Дональда Трампа тимчасово зняти санкції з російського пального заради постачання дизелю на світові ринки викликало жорстку критику серед конгресменів та міжнародних партнерів.

Сенатор-республіканець Том Тілліс запевнив, що такі дії президента можуть бути незаконними та створювати загрозу американцям. Крім того, політик висловив переконання, що Володимир Путін використає цю ситуацію для підриву авторитету очільника Білого дому.

Угода Трампа стосується тільки НПЗ

Трамп вважає, що Україна зловживає підтримкою Сполучених Штатів фото: Офіс президента

Президент США Дональд Трамп намагається домогтися часткової домовленості про припинення вогню між Україною та Росією.

За даними Axios, ініціатива передбачає взаємне зупинення атак на нафтопереробну інфраструктуру. Очікується, що Володимир Зеленський погодиться на ці умови, після чого сторони могли б перейти до обговорення мораторію на удари по електромережах і генерації.

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