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Дизельна угода Трампа зірвала мирні переговори України з РФ – президент Чехії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Дизельна угода Трампа зірвала мирні переговори України з РФ – президент Чехії
Перемовини про припинення вогну нібито були близькими по укладення між вдома країнами
фото: Офіс президента України, скриншот з відео

Чеський лідер вважає, що домовленість Вашингтона з Москвою послабила тиск на Кремль і дала йому змогу покращити свої позиції

Президент Чехії Петр Павел заявив, що домовленість президента США Дональда Трампа щодо постачання російського дизельного пального послабила міжнародний тиск на Москву та ускладнила досягнення перемир’я між Україною та Росією. За його словами, сторони були близькими до припинення вогню, однак рішення Вашингтона змінило ситуацію. Про це Павел заявив в інтерв’ю Politico, пише «Главком».

За словами чеського президента, скоординовані санкції США та європейських країн проти російської нафти, олігархів та інших галузей економіки поставили Москву у складне становище. Однак домовленість Трампа щодо постачання російського дизеля на американський та світові ринки дала Кремлю можливість послабити цей тиск.

«Тепер буде набагато складніше. Росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску, і це для неї своєрідний моральний заряд», – заявив Павел.

Він не став називати рішення американського президента зрадою України та європейських партнерів, однак розкритикував його. «Я ще не знаю, чи можна це назвати зрадою, але я б назвав це помилкою», – наголосив президент Чехії.

На його думку, така домовленість створює для Росії враження, що вона може ігнорувати позицію Європи та України й домовлятися безпосередньо зі Сполученими Штатами, а потенційно – і з Китаєм. Павел вважає, що цей підхід суперечить інтересам Європи.

Павел також висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському, який зазнавав критики з боку Трампа через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

«Я вважаю, що президент Зеленський і вся Україна є жертвами конфлікту. Тож я, мабуть, останній, хто звинувачуватиме Україну в тому, що вона винна у конфлікті. Не Україна напала на Росію. Не Україна погрожувала Росії», – заявив чеський лідер.

Водночас Павел не виключив, що європейські країни в майбутньому можуть відновити закупівлі російської нафти, якщо Росія змінить свою поведінку.

«Якщо одного дня Росія стане країною, яка поважає суверенітет та кордони інших країн, то чому б не вести звичайні ділові відносини з такою країною? Але Росія ще не досягла цього рівня», – підсумував він.

Варто нагадати, що Росія підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд України, США та РФ. Дати можливих переговорів поки що узгоджують. Про це повідомив журналістів президент України Володимир Зеленський за результатами візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Росії

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Теги: Петр Павел Чехія війна переговори Дональд Трамп путін росія США Україна

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