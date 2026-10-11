Путін розповів Трампу, як Україна «зірвала» мирні переговори – ISW

Москва наполегливо намагається представити Україну як сторону, яка не бажає йти назустріч у питаннях миру

Путін заявив, що Україна нібито завдала ударів по російській інфраструктурі під час виборів до Держдуми

Російський диктатор Володимир Путін використав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб безпідставно покласти на Україну провину за відсутність прогресу в мирних переговорах. Як інформує «Главком», про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наголошуючи, що при цьому сама Росія, як і раніше, не бажає вести змістовні переговори чи йти на будь-які поступки заради припинення війни в Україні.

Так, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін сказав Трампу, нібито Україна завдала ударів по російській виборчій інфраструктурі під час виборів до Держдуми РФ у вересні 2026 року, і це «зірвало можливість» «негайного» відновлення мирних переговорів. Таким чином Кремль намагається представити Україну стороною, відповідальною за зрив переговорного процесу.

«Насправді немає жодних доказів того, що Україна завдавала ударів по російській виборчій інфраструктурі під час виборів до Держдуми у вересні 2026 року, а твердження російської сторони про спроби таких атак залишаються безпідставними», – підкреслюють в ISW.

При цьому під час розмови Путін наголосив, що рішучість Росії досягти всіх своїх військових цілей і завдань – які фактично рівнозначні повній капітуляції України та Заходу – залишається незмінною.

Аналітики вказують, що Москва наполегливо намагається представити Україну як сторону, яка не бажає йти назустріч у питаннях миру, хоча сама Росія не запропонувала жодних поступок і відхилила численні компромісні варіанти, запропоновані США та Україною.

«Підтвердження Путіним 9 жовтня незмінності військових цілей Росії свідчить про те, що Кремль, як і раніше, не готовий прийняти будь-які компромісні мирні пропозиції, якщо вони не передбачають виконання максималістських вимог Росії щодо повної капітуляції України», – ідеться у звіті.

Нагадаємо, команда російського диктатора Володимира Путіна вважає нове звернення президента США Дональда Трампа до українського народу «історчним» і «знаковим».

Трамп пояснив свої слова щодо заміни Зеленського тим, що останній, мовляв, не хоче завершувати війну з Росією та укладати угоди. «Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди... Чомусь Зеленський ніколи не укладає угоди», – поскаржився Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за домовленість про постачання дизельного пального на американський і світовий ринки.

Також Кремль заявив, що під час розмови Трампа та Путіна ніхто не хотів класти слухавку першим.