Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Путін розповів Трампу, як Україна «зірвала» мирні переговори – ISW

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Путін розповів Трампу, як Україна «зірвала» мирні переговори – ISW
Москва наполегливо намагається представити Україну як сторону, яка не бажає йти назустріч у питаннях миру
фото: Getty Images

Путін заявив, що Україна нібито завдала ударів по російській інфраструктурі під час виборів до Держдуми

Російський диктатор Володимир Путін використав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб безпідставно покласти на Україну провину за відсутність прогресу в мирних переговорах. Як інформує «Главком», про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наголошуючи, що при цьому сама Росія, як і раніше, не бажає вести змістовні переговори чи йти на будь-які поступки заради припинення війни в Україні.

Так, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін сказав Трампу, нібито Україна завдала ударів по російській виборчій інфраструктурі під час виборів до Держдуми РФ у вересні 2026 року, і це «зірвало можливість» «негайного» відновлення мирних переговорів. Таким чином Кремль намагається представити Україну стороною, відповідальною за зрив переговорного процесу.

«Насправді немає жодних доказів того, що Україна завдавала ударів по російській виборчій інфраструктурі під час виборів до Держдуми у вересні 2026 року, а твердження російської сторони про спроби таких атак залишаються безпідставними», – підкреслюють в ISW.

При цьому під час розмови Путін наголосив, що рішучість Росії досягти всіх своїх військових цілей і завдань – які фактично рівнозначні повній капітуляції України та Заходу – залишається незмінною.

Аналітики вказують, що Москва наполегливо намагається представити Україну як сторону, яка не бажає йти назустріч у питаннях миру, хоча сама Росія не запропонувала жодних поступок і відхилила численні компромісні варіанти, запропоновані США та Україною.

«Підтвердження Путіним 9 жовтня незмінності військових цілей Росії свідчить про те, що Кремль, як і раніше, не готовий прийняти будь-які компромісні мирні пропозиції, якщо вони не передбачають виконання максималістських вимог Росії щодо повної капітуляції України», – ідеться у звіті.

Нагадаємо, команда російського диктатора Володимира Путіна вважає нове звернення президента США Дональда Трампа до українського народу «історчним» і «знаковим».

Трамп пояснив свої слова щодо заміни Зеленського тим, що останній, мовляв, не хоче завершувати війну з Росією та укладати угоди. «Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди... Чомусь Зеленський ніколи не укладає угоди», – поскаржився Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за домовленість про постачання дизельного пального на американський і світовий ринки.

Також Кремль заявив, що під час розмови Трампа та Путіна ніхто не хотів класти слухавку першим. 

Читайте також:

Теги: росія путін Дональд Трамп Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що має змінитися у Росії, щоб війна справді закінчилася
«Ліквідувати Україну»: що стоїть за новою риторикою Кремля
2 жовтня, 14:24
Досі всі офіційно визнані американські засоби протидії супутникам були наземними
США розмістили на орбіті зброю для контролю космосу
15 вересня, 03:43
Порушення ядерного табу Росією могло б спричинити масштабний міжнародний резонанс
Німецький політолог пояснив, чому Кремль не наважується на ядерний удар
20 вересня, 04:35
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила про готовність особисто говорити з Путіним
Глава європейської дипломатії відповіла, чи готова говорити з Путіним по телефону
15 вересня, 19:51
Зеленський обговорив із Трампом залучення Китаю до переговорів з РФ
США та Україна хочуть завершити війну до зими: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом
23 вересня, 00:45
Росія почала застосувати дрони з новою конструкцією для ударів по енергетиці
Флеш показав фото нових шахедів із незвичними «вусами» на корпусі
1 жовтня, 11:04
Військовий вертоліт російських збройних сил
У Воронезькій області розбився російський військовий вертоліт
1 жовтня, 22:27
Трамп: Мені неприємно бачити, що вони з цим зіткнулися. Це тяжке захворювання
Трамп заявив про готовність США допомогти Росії через ймовірний спалах легеневої чуми
5 жовтня, 23:11
РФ каже, що Резніков та Федоров нібито «наказували проводити каральні операції»
РФ оголосила у міжнародний розшук Федорова та Резнікова
2 жовтня, 12:52

Події в Україні

Путін розповів Трампу, як Україна «зірвала» мирні переговори – ISW
Путін розповів Трампу, як Україна «зірвала» мирні переговори – ISW
Воєнні розвідники знешкодили дві групи російського спецназу
Воєнні розвідники знешкодили дві групи російського спецназу
Міноборони наростило закупівлі безпілотників на 300% за рік
Міноборони наростило закупівлі безпілотників на 300% за рік
«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла у кількох областях
«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла у кількох областях
У Запоріжжі завершено рятувальну операцію після авіаудару РФ
У Запоріжжі завершено рятувальну операцію після авіаудару РФ
«Дитину відкинуло до стіни». Родина військового постраждала через атаку на Дніпро
«Дитину відкинуло до стіни». Родина військового постраждала через атаку на Дніпро

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua