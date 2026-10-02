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Пентагон отримав нове управління з питань релігії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пентагон отримав нове управління з питань релігії
Міністр війни США Піт Гегсет запровадив релігійну реформу в Пентагоні
фото: АР

Піт Гегсет заявив про «духовну битву», а новий підрозділ підпорядкували безпосередньо очільнику відомства

Очільник Пентагону Піт Гегсет оголосив про створення Управління з питань релігії, яке опікуватиметься релігійною підтримкою американських військовослужбовців та роботою військових капеланів. Ініціатива вже спричинила критику через побоювання щодо посилення ролі християнства у військовій політиці США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Нове Управління з питань релігії (Office of Religious Affairs, ORA) підпорядковуватиметься безпосередньо Гегсету. За словами очільника Пентагону, воно має допомогти забезпечити «першокласну релігійну підтримку».

«Наше відомство, можна сказати, зодягається у повну зброю Божу, адже хоча ми ведемо фізичну війну, ми всі знаємо, що справжня битва – духовна», – сказав Гегсет.

Згідно із заявою Пентагону, новостворене управління обстоюватиме інтереси військових капеланів та забезпечуватиме релігійну підтримку «на найвищому рівні міністерства».

Водночас у Пентагоні наголосили, що діяльність нового підрозділу не повинна передбачати примусу військовослужбовців до релігійної діяльності або створення привілеїв для певної конфесії.

«Воно не буде примушувати до релігійної діяльності, надавати перевагу одній вірі або обмежувати права військовослужбовців будь-якої віри чи тих, хто не сповідує жодної», – заявили у відомстві.

У заяві Пентагону також згадуються «релігійні ініціативи, спрямовані на зменшення кількості самогубств у всьому відомстві». Останніми роками американські військові дедалі більше покладаються на капеланів у роботі з військовослужбовцями, які мають психічні розлади.

Гегсет раніше заявляв, що хоче, аби військові капелани «більше зосереджувалися на Богові», а не на терапевтичних методах «самодопомоги».

Водночас створення нового управління вже спричинило критику. Голова організації «Американці, об'єднані за відокремлення церкви від держави» Рейчел Лейзер заявила, що рішення може посилити вплив християнства на американську військову політику. Організація раніше подала позов проти Пентагону через проведення богослужінь.

«Пентагон зобов’язаний перед військовослужбовцями країни захищати релігійну свободу. Нова заява Гегсета порушує цю обіцянку, надаючи християнству ще більшу роль у формуванні військової політики США», – заявила Лейзер.

В інших федеральних відомствах США підрозділи з питань релігії або віри існували й раніше. Їх створювали за президентства Джорджа Буша-молодшого, а в різних формах вони продовжували працювати за адміністрацій Барака Обами та Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп створив Управління з питань віри при Білому домі та реалізовував подібну ініціативу під час свого першого президентського терміну.

Релігієзнавець Шон Кейсі, який очолював Управління з питань релігії та глобальних справ Державного департаменту за адміністрації Обами, наголосив, що його структура не займалася просуванням релігії. «Його завданням було зрозуміти, які політичні наслідки має релігійна практика в різних гарячих точках світу», – сказав Кейсі.

Гегсет впроваджує принципи євангельського християнства у керівництво Пентагоном, організовуючи богослужіння для співробітників та називаючи Сполучені Штати християнською нацією. Він також виступав за запровадження у системі військових навчальних закладів більшої кількості програм, що спираються на консервативні та християнські цінності.

Нагадаємо, раніше внаслідок злому кадрової бази даних Пентагону було викрадено конфіденційну інформацію про 2,76 млн живих осіб та ще 294 тис. померлих. Серед викрадених даних були номери соціального страхування та відомості про посади військовослужбовців і цивільного персоналу.

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Теги: Пентагон США релігія

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