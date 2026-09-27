Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку за сім днів: Трамп відмовив

Усі кроки вже були зафіксовані в червневому меморандумі про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном

WSJ: американський президент має намір відновити удари по Ірану після листопадових виборів

Іран передав США через Катар «конкретний» семиденний план, за яким Ормузьку протоку мали відкрити для нормального судноплавства, якщо Вашингтон виконає низку умов. Президент США Дональд Трамп відкинув цю пропозицію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera та The Wall Street Journal.

Про ініціативу Тегерана в п'ятницю розповів міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після контактів зі США в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, спершу американська сторона має за чотири-п'ять днів виконати початкові кроки, на шостий день протоку відкриють, а на сьомий розпочнуться переговори щодо остаточної угоди.

Іран очікує від США таких кроків:

припинити військово-морську блокаду іранських портів;

скасувати санкції на продаж іранської нафти;

дотримуватися режиму припинення вогню, який охоплюватиме, зокрема, Ліван, а також Ємен;

розблокувати заморожені іранські активи на близько $12 млрд.

За це Тегеран пропонує відкрити протоку та відновити переговори щодо ядерної програми.

Арагчі наголосив, що це не новий набір вимог: усі кроки вже були зафіксовані в червневому меморандумі про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном. «Якщо необхідні умови будуть виконані, протока може бути відкрита, а нормальне морське сполучення відновлене протягом семи днів. Вибір тепер за Сполученими Штатами», – сказав він.

Що відповів Трамп

У суботу біля Білого дому Трамп сказав журналістам, що відхиляє пропозицію Ірану. Він пояснив, що Тегеран прагне угоди, бо, за його словами, «так програє». «Вони хочуть укласти угоду, і я вважаю, що це нормально. Я теж хотів би її укласти. Але така угода була б неприйнятною», – додав президент.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників писало, що Трамп не погодився на семиденний план. За даними видання, він також сказав радникам, що очікує можливості відновити бомбардування Ірану після проміжних виборів до Конгресу в листопаді. У п'ятницю Трамп опублікував в інтернеті зображення карти, на якій Ормузьку протоку названо «Trump Strait», а в суботу на Truth Social знову наголосив, що Іран не може мати ядерної зброї.

Що відомо про переговори

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не довіряє переговорам зі США, бо попередні раунди завершувалися ударами й санкціями. За його словами, американці «першими закрили шляхи» для Ірану, а не навпаки.

Меморандум, підписаний у червні, розвалився вже до липня. За даними NPR, сторони посварилися через неоднозначні формулювання, зокрема щодо того, хто контролює рух у протоці. Раніше «Главком» повідомляв, що сторони обговорювали поетапну угоду про розблокування протоки в обмін на послаблення блокади. Іран, зі свого боку, заявляв, що не відновлюватиме судноплавство, доки Вашингтон не виконає свої зобов'язання.

Попри відмову Трампа, контакти між сторонами тривають через посередників. Американський представник, знайомий із перемовинами, назвав їх конструктивними, але зазначив, що Вашингтон не поспішатиме з укладенням угоди.

Нагадаємо, 23 вересня Арагчі та спецпосланник президента США Стів Віткофф обговорили умови відновлення роботи протоки. Тоді Тегеран називав вимогами зняття американської блокади, повернення заморожених активів і припинення війни на всіх «фронтах опору».