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Науковці отримали Шнобелівську премію за поцілунки й тарганяче молоко

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Статуетки цьогорічних лауреатів мали форму, що поєднувала гриб і людську стопу
фото: АР

Нагороди переможцям вручали справжні лауреати Нобелівської премії

36-та церемонія вручення Шнобелівської премії вперше за історію нагороди відбулася поза межами США: 3 вересня десятьох лауреатів оголосили в Цюриху, Швейцарія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт премії Improbable Research та Associated Press.

Чому церемонію перенесли до Швейцарії

Організатори пояснили переїзд побоюваннями за безпеку іноземних лауреатів і журналістів, яким довелося б їхати до США.

«Протягом останнього року нашим гостям стало небезпечно приїжджати до цієї країни. Ми не можемо зі спокійною совістю просити нових лауреатів чи іноземних журналістів, які висвітлюють подію, їхати цього року до США», – наголосив засновник премії Марк Абрагамс.

За його словами, торік із десяти лауреатів на церемонію змогли приїхати лише шестеро – решта побоювалися труднощів із в'їздом на тлі жорсткішої візової політики Вашингтона.

Церемонію провели в Kongresshaus Zürich у співпраці з ETH Domain та Цюрихським університетом. У 2027 році нагороду вручать в Антверпені (Бельгія), а вже в 2028-му премія знову повернеться до Цюриха – надалі організатори планують чергувати Цюрих з іншими європейськими містами.

Науковці отримали Шнобелівську премію за поцілунки й тарганяче молоко фото 1
фото: АР

Як проходить церемонія

Цьогорічну церемонію відвідало близько 1500 глядачів. За традицією вони запускали в бік сцени паперові літачки, а нагороди переможцям вручали справжні лауреати Нобелівської премії. Темою оформлення стали гриби: статуетка мала форму, що поєднувала гриб і людську стопу, а на завершення прозвучала нова оперна пісня про гриби у виконанні нобелівських лауреатів, вбраних грибами.

Науковці отримали Шнобелівську премію за поцілунки й тарганяче молоко фото 2
фото: АР

Організатори також дотримуються традиційного формату «24/7 Lectures»: науковець має пояснити суть своєї роботи спочатку за 24 секунди, а потім – лише сімома словами.

За що вручили нагороди цього року

  • Біомеханіка – за наукове визначення поцілунку: «неагресивна взаємодія з прямим внутрішньовидовим оральним контактом, рухом губ і без передачі їжі». Дослідники простежили його ймовірне еволюційне походження – приблизно 21,5 млн років тому, ще до спільного предка великих людиноподібних мавп, і зафіксували подібну поведінку в мурах, деяких птахів і білих ведмедів.
  • Хімія – за відкриття, що білки з «молока» живородного таргана Diploptera punctata містять утричі більше енергії, ніж білки коров'ячого молока.
  • Фізика – за конструкцію писсуара, який практично не дає бризок: автори визначили оптимальний кут струменя – менше 30 градусів – незалежно від напрямку.
  • Економіка – за докази того, що представники вищих соціальних класів частіше беруть цукерки з дитячої вази й частіше поводяться неетично.
  • Медицина – нагороду вручили посмертно за дослідження аеродинаміки сморкання; прийняла її колега покійного автора.
  • Біологія – команда отримала премію за спробу з'ясувати, які дотики провокують укуси отруйних змій: дослідники в захисному взутті обережно наступали на різні частини тіла отруйних гадюк Bothrops jararaca. Пізніше статтю відкликали з наукового журналу – комітет з етики встановив, що дозвіл на роботу зі зміями не поширювався на новонароджених особин і сам метод «м'якого наступання». Автори з рішенням про відкликання не погодилися, але до переліку лауреатів усе одно потрапили.
  • Технології – за використання хоботків комарів як сопел для 3D-друку – технологію назвали «некродруком».
  • Нюх (ольфакція) – за докази того, що немовлята пахнуть для батьків чудово, а підлітки – ні.
  • Мир – за дослідження того, чому людям подобаються друзі, які жорсткі до тих, кого ці люди недолюблюють.
  • Ґрунтознавство – дослідники закопали 1000 пар однакових бавовняних трусів у понад 25 країнах світу, а через два місяці відкопали їх і за ступенем розкладання тканини оцінили біологічну активність ґрунту. За даними видання Nature, ключовим фактором розкладання виявився саме спосіб землекористування.
Науковці отримали Шнобелівську премію за поцілунки й тарганяче молоко фото 3
фото: АР

Разом із статуеткою кожен лауреат традиційно отримує банкноту в 10 трильйонів зімбабвійських доларів – це не грошова винагорода в звичному сенсі, а символічний жарт організаторів: така валюта давно знецінилася і реальної купівельної спроможності не має.

Шнобелівська премія (Ig Nobel Prize, від англ. ignoble – «ганебний», у парі з Nobel) – сатирична нагорода, яку з 1991 року щороку вручає журнал Annals of Improbable Research за наукові роботи, що «спершу змушують сміятися, а потім – замислитися». Церемонію заснував редактор журналу Марк Абрагамс, він же незмінний ведучий усіх 36 випусків.

Попри жартівливий формат, Шнобелівська премія – не завжди пародія на «несерйозну» науку: серед лауреатів є й дослідники, які згодом отримували справжню Нобелівську премію. Найвідоміший приклад – фізик Андре Гейм, який 2000 року отримав Шнобелівську премію за досліди з левітації жаби в магнітному полі, а 2010-го – справжню Нобелівську премію з фізики за відкриття графену.

Нагадаємо, «Главком» писав про категорії Шнобелівської премії ще у 2018 році – тоді нагороди вручали за геть інші, але так само неймовірні дослідження.

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Теги: Швейцарія Бельгія Нобелівська премія премія гриби журнал пародія

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