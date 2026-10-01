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Трамп заявив, що удари по російських НПЗ спричинили глобальну дизельну кризу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що удари по російських НПЗ спричинили глобальну дизельну кризу
Трамп: Дизельне паливо зазнає набагато більших збитків не через ситуацію на Близькому Сході, а через те, що відбувається в Росії
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, що якби потужності в Росії продовжували повноцінно функціонувати, світовий ринок не зіткнувся б із труднощами

Дональд Трамп заявив, що ключовою причиною збитків і проблем на світовому ринку дизельного палива є не події на Близькому Сході, а масштабне виведення з ладу російських нафтопереробних заводів. Про це пише «Главком».

За його словами, російські НПЗ зупиняються та зазнають пошкоджень з тривожною швидкістю, що безпосередньо впливає на глобальні поставки.

Трамп наголосив, що якби ці потужності в Росії продовжували повноцінно функціонувати, світовий ринок не зіткнувся б із нинішніми труднощами у забезпеченні дизельним паливом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського зменшити кулькість ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами американського лідера, Зеленський нібито погодився виконати це прохання.

Як відомо, у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки  нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому. 

Теги: Дональд Трамп нафта росія

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