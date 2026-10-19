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Трамп звинуватив Зеленського у небажанні припиняти війну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп звинуватив Зеленського у небажанні припиняти війну
Трамп: Я хочу, щоб ця війна закінчилася
фото: AP

Трамп: «Моє рішення щодо Росії дуже просте. Я веду переговори про мир у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що через дурість відштовхне Росію від столу переговорів»

Американський лідер Дональд Трамп висловив переконання, що український президент Володимир Зеленський не зацікавлений у завершенні воєнних дій і не прагнув цього раніше. Про це пише «Главком».

На думку очільника Білого дому, фінансова підтримка з боку європейських країн та попередні кошти від адміністрації Джо Байдена лише сприяють такій позиції. Трамп переконаний, що кілька років тому Україна мала змогу домовитися на набагато кращих умовах, ніж тепер, коли держава зазнала значних руйнувань, утратила суттєву частину територій разом із виходом до морів, а також втратила чимало людських життів.

Водночас очільник США зауважив, що переговорний процес зараз демонструє вагомі результати, зокрема стосовно взаємного звільнення утримуваних осіб. З цієї причини він прагне уникнути будь-яких необачних дій, що здані відштовхнути російську сторону від обговорень. Також Трамп звернув увагу на те, що РФ утримується від активної допомоги Ірану, і наголосив на важливості збереження цієї ситуації надалі.

Окреме обурення американського президента викликали удари українських сил по російських нафтопереробних об'єктах. За його словами, Київ свідомо б'є по НПЗ, не зважаючи на негативні наслідки для світової та американської економіки, де від дефіциту дизельного пального страждає бізнес і сільське господарство, тоді як Росія продовжує реалізовувати пальне за низькою вартістю. Наприкінці своєї заяви Трамп підкреслив, що його головною метою залишається якнайшвидше завершення війни.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що останні дії США виглядають як спроба змусити Україну піти на поступки РФ.

Глава держави зазначив, що вживалися заходи, аби переконати Україну капітулювати, і хоч він не стверджує, що партнери свідомо прагнуть закінчити війну за рахунок України, зовні це виглядає саме так.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень. 

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський війна Україна росія США

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