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Трибунал для Росії: парламентська асамблея НАТО підтримає розслідування

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Трибунал для Росії: парламентська асамблея НАТО підтримає розслідування
Підтримка України – в пріоритеті країн-союзниць 
фото з відкритих джерел

Світ не може лишити безкарними воєнні злочини Росії 

Парламентська асамблея НАТО підтримує ідею створення спеціального трибуналу для засудження Росії за воєнні злочини проти України та українців. Про це заявила президентка Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям у відеозверненні під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Росія мусить понести відповідальність за всі свої злочини. Всі її дії, включно із військовими злочинами, злочинами проти людяності та ймовірні акти геноциду, мусять бути розслідуваними, – сказала вона. – Злочин агресії з боку Росії також мусить бути розслідуваним спеціальним міжнародним трибуналом. Наша асамблея повністю підтримує створення такого спеціального трибуналу. Ми не можемо просто так лишатися осторонь і спостерігати за таким варварством».

Очільниця Парламентської асамблеї НАТО також висловила переконання, що партнери повинні продовжувати надавати Україні всю необхідну їй допомогу та обладнання.  

«Останні успіхи українських Збройних сил на полі бою не повинні надавати нам почуття самозадоволення. Нам потрібно продовжувати і нарощувати надання військової допомоги, зокрема, розвідданих, а також фінансової підтримки, продовжувати навчання українських військових і гуманітарну підтримку України», – наголосила вона. 

Жоель Гарріо-Майлям також зазначила, що світ стоятиме поруч з Україною, коли прийде час її відбудовувати. 

Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом. 

До слова, 14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни. 

Теги: НАТО тероризм росія навчання злочин

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