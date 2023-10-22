ЦАХАЛ убив одного з головних артилеристів ХАМАСу (фото)

Ліквідований Мухаммед Катмаш зіграв значну роль у плануванні та здійсненні обстрілів Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала Мухаммеда Катмаша – заступника командувача артилерійськими силами палестинських терористів ХАМАСу. Він відповідав за артилерійські удари по Ізраїлю. Про це повідомив ЦАХАЛ у Telegram.

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«Винищувачі ЦАХАЛу вбили Мухаммеда Катмаша, заступника командувача артилерійського комплексу ХАМАС у Секторі Гази, який відповідав за артилерійські операції у Центральній бригаді ХАМАСу в Секторі Гази», – йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

За даними ЦАХАЛу, Катмаш зіграв значну роль у плануванні та здійсненні ударів по Ізраїлю з території Сектору Гази.

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Також ізраїльські сили додали, що продовжують завдавати ударів по об'єктах терористів у Секторі Гази з сьогоднішнього ранку, у тому числі по командуванню ракетно-пускового осередку та низці інших бойовиків. Крім того, під обстрілами були завод із виробництва зброї та військовий командний центр ХАМАСу.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектору Гази. Голова міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому діє відповідно.