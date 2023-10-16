Польща підрахувала 76% голосів, Нетаньяху вперше поговорив з Путіним. Головне за 16 жовтня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів першу телефонну розмову з початку конфлікту із російським диктатором Володимиром Путіним

Нетаньяху вперше поговорив з Путіним, Польща підрахувала 76% голосів, Ізраїль завдав найсильніших ударів по Газі за весь час війни. «Главком» зібрав у добірку новини 16 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Ізраїль завдав найсильніших ударів по Газі за весь час війни

У ніч на 16 жовтня Ізраїль завдавав найпотужніших ударів по сектору Гази за увесь час війни. Також очікується початок наземної операції на території анклаву.

Через плани ЦАХАЛу очікується відкриття пункту перетину кордону з Газою для іноземних громадян. Цей процес контролюватиме Єгипет.

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Палестинці в секторі Гази заявили, що нічні бомбардування Ізраїлю були найсильнішими з тої пори, як він розпочав свої атаки у відповідь минулого тижня. За їх словами, бомбардування було особливо сильним у місті Газа, включаючи авіаудари по районах навколо двох головних лікарень міста.

Нетаньяху вперше з початку конфлікту поговорив з Путіним

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів першу телефонну розмову з початку конфлікту із російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що сторони обговорили палестино-ізраїльський конфлікт.

Раніше Путін провів телефонні переговори з президентом Сирії Башаром Асадом, президентом Ірану Ебрахімом Раїсі та президентом Єгипту Абделем Фаттам ас-Сісі.

В Івано-Франківську футболісти фіктивно проходили військову службу

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у справі фіктивного зарахування на службу футболістів місцевого професійного клубу.

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За даними слідства, чоловік фіктивно зарахував на військову службу футболістів та тренерів місцевого клубу, а їхня служба обійшлася державі в 1,5 млн грн.

До Києва прибув глава ОБСЄ Османі

До Києва із робочим візитом прибув міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі. Османі підкреслив, що Україна є головним пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі.

Вибори в Польщі: підраховано вже 76% голосів

У Польщі підрахували вже понад 76% голосів виборців, які взяли участь у парламентських виборах 15 жовтня. На першому місці залишається партія влади «Право і справедливість», за нею йде опозиційна політсила Дональда Туска. Про це свідчать дані на сайті виборчої комісії Польщі.

Зазначимо, що поляки обирали на чотирирічний термін увесь склад Сейму і Сенату – нижньої та верхньої палат польського парламенту. Йдеться про 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів.