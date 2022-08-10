ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога

Журналісти показали листи військової прокуратури Росії показав реальний стан справ на фронті

У розпорядженні видання The Insider опинився архів скарг до військової прокуратури Росії, який відображає реальну ситуацію, що склалася під час війни в Україні. ЗМІ вдалося незалежно підтвердити справжність листів із цього архіву.

Як видно зі звернень, «срочників» обманом чи примусу кидають у зону бойових дій. Російським солдатам не забезпечують нормальне харчування та медичну допомогу, контрактники спеціально порушують усі норми та правила статуту, щоб їх усунули від служби, а батьки не можуть отримати жодної інформації про своїх полонених чи убитих дітей. З тих же скарг російських громадян можна дізнатися про мародерство та звірства російських солдатів.

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У багатьох випадках військове керівництво армії РФ виявляє цинічну байдужість щодо зниклих чи загиблих солдатів, але іноді й родичі окупантів виявляють не менший цинізм. У листаж журналісти також зустріли історію про те, як батьки вирішили не займатися пошуком сина, який, ймовірно, потрапив у полон, бо вже отримали за нього похоронні гроші.

Нагадаємо, раніше окупанти жалілися на відсутність лікування в російських шпиталях та розповідали про загублених на полях товаришів.

Також напередодні повідомлялося, що Головне управління розвідки Міноборони перехопило чергову розмову окупантів. Рашист розмовляє з батьком і жаліється на відсутність ротацій та постійні обстріли ЗС України.

Крім того, розвідка оприлюднила розмову, як російський військовий, який перебуває в Херсонській області, у телефонній розмові розповідає матері про великі втрати та страшні смерті.