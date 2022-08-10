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Окупанти приховують обличчя українців, які перейшли на бік РФ (фото)

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Окупанти приховують обличчя українців, які перейшли на бік РФ (фото)
фото із соцмереж

Окупанти розуміють, що партизани можуть вирахувати зрадників

Російське телебачення почало приховувати обличчя осіб, які погодились співпрацювати з окупантами. Про це свідчать кадри останніх сюжетів новин з окупованих територій.

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Користувачі соцмереж зазачають, що таким чином «російська пропаганда визнає, що це чужа для них земля».

«Вони (окупанти – ред.) визнають, що зрадників можуть вирахувати і знищити на місці диверсанти. Вони визнають, що Україна верне свою землю, а зрадникам місця на цій землі не буде», – пише у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Бутусов.

Нагадаємо, Кремль створив нові ЗМІ для поширення пропаганди в Європі.

Теги: окупанти росія окупація

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