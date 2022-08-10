Окупанти приховують обличчя українців, які перейшли на бік РФ (фото)

Окупанти розуміють, що партизани можуть вирахувати зрадників

Російське телебачення почало приховувати обличчя осіб, які погодились співпрацювати з окупантами. Про це свідчать кадри останніх сюжетів новин з окупованих територій.

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Користувачі соцмереж зазачають, що таким чином «російська пропаганда визнає, що це чужа для них земля».

«Вони (окупанти – ред.) визнають, що зрадників можуть вирахувати і знищити на місці диверсанти. Вони визнають, що Україна верне свою землю, а зрадникам місця на цій землі не буде», – пише у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Бутусов.

Нагадаємо, Кремль створив нові ЗМІ для поширення пропаганди в Європі.