Окупанти розказують рідним про страшні масштаби втрат в Україні (аудіо)

«Тіла у пакети склали і відправили кудись», – описує ситуацію ворог

«У нас там много потерь, вам по телевизору не расскажут правду!»

Російський військовий, який перебуває в Херсонській області, у телефонній розмові розповідає матері про великі втрати та страшні смерті. Про це свідчить перехоплення української розвідки.

«У нас там много потерь, как бы вам по телевизору не расскажут правду», – йдеться в перехопленні ГУР.

Наприклад, рашист каже, що тиждень тому їхнього командира роти і його заступника поранило, їх не врятували.

«Потім їхні тіла у пакети склали і відправили кудись», – говорить окупант.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що батьки окупантів радять синам способи, щоб втекти з війни: перехоплення СБУ (аудіо).

Також російські загарбники визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. Ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат.