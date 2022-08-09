Окупанти розказують рідним про страшні масштаби втрат в Україні (аудіо)
«У нас там много потерь, вам по телевизору не расскажут правду!»
Російський військовий, який перебуває в Херсонській області, у телефонній розмові розповідає матері про великі втрати та страшні смерті. Про це свідчить перехоплення української розвідки.
«У нас там много потерь, как бы вам по телевизору не расскажут правду», – йдеться в перехопленні ГУР.
Наприклад, рашист каже, що тиждень тому їхнього командира роти і його заступника поранило, їх не врятували.
«Потім їхні тіла у пакети склали і відправили кудись», – говорить окупант.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що батьки окупантів радять синам способи, щоб втекти з війни: перехоплення СБУ (аудіо).
Також російські загарбники визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. Ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат.
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