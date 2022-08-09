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Окупанти розказують рідним про страшні масштаби втрат в Україні (аудіо)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти розказують рідним про страшні масштаби втрат в Україні (аудіо)
«Тіла у пакети склали і відправили кудись», – описує ситуацію ворог
фото з відкритих джерел

«У нас там много потерь, вам по телевизору не расскажут правду!» 

Російський військовий, який перебуває в Херсонській області, у телефонній розмові розповідає матері про великі втрати та страшні смерті. Про це свідчить перехоплення української розвідки.  

«У нас там много потерь, как бы вам по телевизору не расскажут правду», – йдеться в перехопленні ГУР.

Наприклад, рашист каже, що тиждень тому їхнього командира роти і його заступника поранило, їх не врятували.  

«Потім їхні тіла у пакети склали і відправили кудись», – говорить окупант. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що батьки окупантів радять синам способи, щоб втекти з війни: перехоплення СБУ (аудіо).

Також російські загарбники визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. Ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат. 

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Теги: розвідка окупанти

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