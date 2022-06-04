Розвідка здійснює комунікацію з полоненими «азовцями»

Процедурою обмінів займаються ГУР МОУ та Служба безпеки України

Україна має дані про умови утримання й можливості визволення з полону бійців полку «Азов» через комунікацію з ними розвідників Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в Телеграм-каналі МВС.

«Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку «Азов» здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їх визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе», – розповів очільник МВС.

Щодо ситуації в деокупованих населених пунктах Денис Монастирський зазначив, що насамперед потрібно розв’язувати два питання: відновлення будівель та присутності держави на місцях.

«Це надання послуг, розмінування, поновлення бізнесу, який, власне, пов’язаний із відродженням економіки. Тому ми найбільше приділяємо увагу відновленню міста, розмінуванню та можливості надання послуг», – сказав міністр.

За словами очільника, на цих територіях поліція збирає докази воєнних злочинів, таких кримінальних проваджень зареєстровано вже понад 20 тис.

Монастирський запевнив, що у воєнних злочинів немає термінів давності й кожен, хто порушив закон, буде знайдений та притягнутий до відповідності.

Як повідомлялося, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України передало свій функціонал з обміну військовополоненими Головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Відтепер процедурою обмінів займаються ГУР МОУ та Служба безпеки України.

Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.