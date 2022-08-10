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Як окупанти промивають мізки жителям Мелітополя: розвідка назвала метод

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як окупанти промивають мізки жителям Мелітополя: розвідка назвала метод
Керівництво великих підприємств отримало вказівку від окупантів проводити збори та бесіди з персоналом
фото ілюстративне

Заходи налаштовані на підрив моральної стійкості народу

Окупаційна влада проводить пропагандистську кампанію на окупованих територіях, спрямовану на зневіру мешканців в українській владі та можливості звільнення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити наступну інформацію: «Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була».

«Заходи налаштовані на підрив морально-психологічної стійкості українсько налаштованого населення, що залишилося в місті. Втім, всім мешканцям окупованих територій слід пам’ятати: всі українські землі будуть обов’язково звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державною, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату», – зазначають у розвідці.

Нагадаємо, «керівник військово-цивільної адміністрації» Євгеній Балицький доручив провести «референдум» на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів щодо російської анексії окупованої території України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

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Теги: війна війна в Україні росія Україна Запоріжжя

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