Туристичне бюро у Гренландії відмовилося приймати дружину віцепрезидента США

Уші Венс відмовили після того, як дізналися, що чоловік буде з нею. Тим часом, Джей Ді Венс пояснив своє рішення приєднатися до дружини «великим ажіотажем» навколо її візиту та заявив, що не хоче, аби вона подорожувала сама

Туристичне бюро Tupilak Travel у Гренландії відмовилося приймати дружину віцепрезидента США Джей Ді Венса Ушу під час її візиту на острів після того, як стало відомо про приєднання до делегації високопосадовців з Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Спершу бюро погодилося прийняти Ушу Венс 28 березня. Однак після того, як з’ясувалося, що її супроводжуватимуть радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, міністр енергетики Кріс Райт і сам віцепрезидент США, візит було скасовано.

«Після ретельного розгляду ми повідомили американське консульство, що не хочемо її візиту. Ми не можемо погодитися з основним порядком денним і не братимемо участі у пресконференції, яка, безперечно, супроводжуватиме цей візит. Гренландія належить гренландцям», – йдеться у заяві Tupilak Travel.

Крім того, жителі Гренландії відмовилися пускати до себе Ушу Венс. Відомо, що одним із пунктів візиту американської делегації мало стати відвідування дружиною Венса одного з будинків у Нууку – столиці острівної автономії. Дипломати США ходили будинками і опитували мешканців, чи готові вони прийняти другу леді країни, але у кожному випадку відповідь була негативною.

Взагалі, повідомлялося, що поїздка буде приватною, а Уша Венс разом із дитиною відвідає традиційні змагання на собачих упряжках та ознайомиться з гренландською культурою. Однак пізніше стало відомо, що Майк Волц і Кріс Райт планують відвідати космічну базу Пітуффік – американський військовий об'єкт у Гренландії. За даними Білого дому, там вони зустрінуться з військовими США.

Джей Ді Венс пояснив своє рішення приєднатися до дружини «великим ажіотажем» навколо її візиту та заявив, що не хоче, аби вона подорожувала сама. Віцепрезидент також планує відвідати американську військову базу для оцінки безпекової ситуації на острові.

Ця поїздка відбувається на тлі політичного інтересу Дональда Трампа до Гренландії.

Прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що країна серйозно ставиться до візиту американської делегації, підкресливши, що співпраця зі США має базуватися на «фундаментальних принципах суверенітету». Вона запевнила, що діалог з Вашингтоном відбуватиметься у тісній координації з урядом Данії та майбутньою владою Гренландії.

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде різко розкритикував візит американських чиновників, назвавши його «демонстрацією влади США».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про намір відвідати Гренландію з метою оцінки рівня безпеки населення та зовнішніх загроз. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, передає «Главком».

Під час перебування на острові Венс планує зустрітися з американськими військовими, дислокованими на північно-західному узбережжі, та перевірити ситуацію з безпекою в регіоні.

За його словами, Гренландії, її територіальним водам, а також безпеці США, Канади та місцевого населення загрожують «багато країн».

«Від імені Дональда Трампа хочу запевнити, що ми відновимо безпеку народу Гренландії, адже для нас важливо захищати стабільність у всьому світі», – заявив віце-президент.

На візит представників США відреагував прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде та закликав міжнародну спільноту втрутитися у зв'язку з анонсованим візитом на острів американської делегації. Як передає «Главком», про це він заявив виданню Sermitsiaq, передає The Guardian.

Егеде гнівно відреагував на заяву Білого дому про візит делегації, звинувативши союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку.

«Так, західні союзники стояли разом і допомагали одне одному у скруті, але зараз усе перевернулося з ніг на голову із чинним президентом у США. Але той факт, що інші наші союзники у міжнародній спільноті воліють ховатись у куточку і майже пошепки говорити, що вони нас підтримують, не має ніякого ефекту, і якщо вони не будуть голосно говорити про те, як США поводяться із Гренландією, ситуація буде загострюватися з кожним днем, а американська агресія буде зростати», – сказав Егеде.