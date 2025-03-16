Не продаємось: у Гренландії сотні людей протестували проти Трампа

Близько тисячі жителів Нуука протестували проти президента США Дональда Трампа

У Гренландії відбулись масові протести проти заяв президента США Дональда Трампа, який висловлювався щодо придбання острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR та Dagens Nyheter.

Як зазначають у виданнях, протести пройшли під гаслами «Гренландія належить гренландському народові», «Ми не продаємося», «Янкі, ідіть додому» та «Ні значить ні». На мітинг у столиці Гренландії зібралось близько тисячі жителів, а загалом у місті проживає орієнтовно 19 тисяч людей.

Як повідомив репортер DR Лассе Ліндегард з місця пойдій, «Дональд Трамп, мабуть, не прислухається до повідомлень, які сьогодні транслювали в Нууку, але людям все одно було важливо висловитися».

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Демонстрації проходять під гаслом Гренландія належить гренландському народу

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що угода із Гренландією буде укладена. Журналісти запитали Трампа стосовно анексії найбільшого острова планети. На що він відповів: «Я думаю, що це (анекласі - ред.) Гренландії відбудеться. Нам доведеться укласти угоду щодо острову». Він додав, що США збирається замовити 48 криголамів.

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