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Гренландія готується до виборів: Euronews розкрило головні інтриги

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Гренландія готується до виборів: Euronews розкрило головні інтриги
У парламенті найбільшого на Землі острова – лише 31 депутат
фото із відкритих джерел

Після заяви президента Дональда Трампа про те, що США можуть захопити острів, до політики у Гренландії прикута пильна увага світової спільноти 

Жителі Гренландії готуються до місцевих виборів, до яких несподівано виявилася прикута увага світової спільноти. Причина – неодноразові заяви президента США Дональда Трампа про те, що острів, що належить Данії, повинен стати частиною Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

У парламенті найбільшого на Землі острова – лише 31 депутат зі складу шести партій. Серед цих рухів є і ті, хто виступає за зближення зі США, принаймні за асоціацію зі Штатами, і ті, хто виступає за незалежність від Данії, але без впливу США. Представники всіх цих політичних рухів вважають, що пильна увага світової спільноти допоможе їм досягти своєї мети.

«Гренландія – найбільший острів у світі. Він більший, навіть, за Францію, Німеччину, Іспанію, Велику Британію, Італію, Грецію, Швейцарію та Бельгію разом узяті. Але, незважаючи на свій розмір, Гренландія залишається самоврядною територією Данії, а її зовнішня, оборонна та монетарна політика ухвалюються в Копенгагені», – пишуть журналісти. 

Оскільки 80% острова постійно вкрито льодом, велика частина залишається непридатною для життя. Тут проживає невелике населення – лише 56 тис. осіб, більшість з яких – корінні інуїти. Але зараз гренландці знають, що їхні голоси значно посилилися на світовій арені після заяви президента Дональда Трампа про те, що США захоплять їхній острів. Більшість каже, що вони не хочуть бути американцями, і багато хто стурбований і навіть приголомшений коментарями та увагою, яку привернули коментарі Трампа.

З 1979 року Гренландія має власного прем'єр-міністра, який може керувати на місцевому рівні. Він або вона має походити від партії з найбільшою кількістю місць, якою зараз є ліва партія інуїтів Ataqatigiit. На даний момент прем'єр-міністром є Муте Егеде, який  святкуватиме свій 38-й день народження в день виборів.

Оскільки на північноатлантичному острові проводиться мало опитувань громадської думки, результати виборів не так очевидні, як на інших європейських виборах. Але одне опитування, проведене Verian серед 497 жителів Гренландії, виявило за кого б проголосували мешканці. За його результатами, партія інуїтів Ataqatigiit може отримати приблизно 31% і перемогти партію Siumut приблизно на 9%.

Naleraq є найбільшою опозиційною партією, і її популярність зростає завдяки своїй політиці. З одного боку партія підтримує незалежність, з іншого висловлює бажання співпрацювати зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, Гренландія проведе загальні вибори 11 березня на тлі відновлення інтересу до арктичної території з боку президента США Дональда Трампа. 

До слова, чинний прем'єр-міністр раніше у відповідь на слова Трампа заявив, що мешканці острова – не данці і не американці, і самі здатні вирішити свою долю. Він не виключив проведення референдуму щодо незалежності після виборів: такий крок дозволено положеннями 2009 року, коли гренландці проголосували за суттєву автономію у складі датського королівства. Переважна більшість населення Гренландії виступає проти виходу зі складу Данії та приєднання до США.

Теги: Гренландія незалежність депутат Дональд Трамп політика вибори міністр

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