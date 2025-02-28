Український дипломат: Все те, що наговорив Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції, пішло нам на користь

«Європа спала майже 80 років, сподіваючись на те, що за них усе США повирішують, безпеку забезпечать»

Критичні заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки допомогли Європі прокинутися та почати діяти. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів експосол України у США Володимир Єльченко.

Як зазначив дипломат, слова віцепрезидента США та інших представників адміністрації Дональда Трампа дійсно налякали Європу. Однак саме вони пішли на користь Україні, тому що європейський континент нарешті зрозумів у чому справа та яку політику потрібно проводити, аби стати сильнішими.

Експосол наголошує, Європа має взяти на себе більшу відповідальність у допомозі Україні, зокрема більше витрачати грошей на оборону і внески в НАТО

«Усі ці розмови про можливі миротворчі сили Франції чи Великої Британії, чи з інших країн – все це на користь. Тому що якщо раніше у Європі ця тема не була мейнстрімною, її не обговорювали настільки, скептично ставилися до більшої мілітаризації, то тепер прокинулися. Європа спала майже 80 років, сподіваючись на те, що за них усе США повирішують, безпеку забезпечать. Але тепер в Америці прийшов президент, який цю всю архітектуру може поламати, і їм доведеться щось робити самим. Для цього треба кошти, політична воля, багато чого треба. От Європа і забігала», – каже він.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що головну небезпеку він вбачає не в Росії або Китаї. Натомість він вважає, що Європа забула, що таке демократія.

«Хоча адміністрація Трампа дуже стурбована безпекою Європи і вірить, що ми можемо досягти розумного врегулювання між Росією та Україною, ми також вважаємо, що наступними роками Європі важливо суттєво посилити свою оборону. Загроза, яку я найбільше боюся щодо Європи – це не Росія, не Китай і не інші зовнішні фактори. Мене хвилює загроза зсередини – відхід Європи від деяких її основних цінностей, цінностей, спільних зі США. У Вашингтоні є новий шериф, і під керівництвом Дональда Трампа, навіть якщо ми не погоджуємося з вашими поглядами, ми будемо боротися за те, щоб захистити ваше право висловлювати їх на публіці – погоджуйтесь чи не погоджуйтесь», – сказав тоді він.

Раніше Володимир Єльченко заявив, що проведення виборів не змінить жодної ситуації в Україні. Будь-хто з потенційних президентів може мати таку ж позицію до російсько-української війни, що й нинішній глава держави Володимир Зеленський.