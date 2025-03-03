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Трамп готується до головного рішення щодо військової допомоги Україні: ЗМІ озвучили дату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп готується до головного рішення щодо військової допомоги Україні: ЗМІ озвучили дату
Військова допомога Україні на порядку денному у Трампа
фото із відкритих джерел

Axios: Трамп сьогодні обговорить припинення військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 3 березня, проведе зустріч, на якій обговорить можливі кроки щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Портал Axios із посиланням на джерела пише, що одним із ключових питань стане призупинення американської військової допомоги Києву.

За даними видання, на нараді будуть присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, радник національної безпеки Майк Уолтц та інші високопосадовці.

Зустріч відбудеться на тлі зростаючих розбіжностей у Вашингтоні щодо продовження фінансування України. Раніше Трамп неодноразово заявляв, що США мають зосередитися на внутрішніх проблемах, а війна в Україні має бути врегульована дипломатичним шляхом.

Раніше стало відомо, що військова допомога США для України буде зупинена. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Лівітт заявила, що у пріоритеті в США нібито мирні переговори, а не продовження війни.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. 

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить. 

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Теги: міністр війна Дональд Трамп фінансування Володимир Зеленський президент радник переговори Марко Рубіо Майк Уолтц Піт Гегсет

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