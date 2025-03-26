Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після скандалу із секретним чатом Трамп заявив, що нацбезпека США «сильна як ніколи»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Після скандалу із секретним чатом Трамп заявив, що нацбезпека США «сильна як ніколи»
Трамп: У чаті Signal щодо ударів по хуситах не було засекреченої інформації. У нас чудова команда
фото з відкритих джерел

Трамп також висловив підтримку раднику з національної безпеки Майку Волтцу

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодних секретних даних у чаті Signal, про який писав журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг, не передавали. Так він відреагував на твердження Голдберга, що міністр оборони Піт Хегсет нібито розкрив у листуванні «оперативні деталі майбутніх ударів по Ємену». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп наголосив, що ситуація з національною безпекою США зараз краща, ніж будь-коли, та висловив підтримку раднику з національної безпеки Майку Волтцу. За словами Голдберга, саме Волтц додав його до групового чату. Президент назвав радника «відмінним фахівцем» і запевнив, що той продовжить ефективно працювати.

Волтц розкритикував Голдберга та заявив, що в Вашингтоні чимало журналістів, які здобули популярність, поширюючи неправдиву інформацію про президента, зокрема щодо «російської змови» або сімей загиблих військових.

«Цей журналіст – одна з таких осіб. Я ніколи його не зустрічав, не знайомий із ним і не спілкувався. Ми зараз намагаємося зрозуміти, як він узагалі отримав доступ до цього чату», – наголосив Волтц.

Трамп, у свою чергу, заявив, що атака на Волтца була несправедливою.

Нагадаємо, обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену в звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News та CBS News.

Сенатор Джек Рід, провідний демократ у Комітеті з питань збройних сил, назвав ситуацію «кричущим провалом оперативної безпеки та здорового глузду». Він наголосив, що військові операції повинні координуватися лише через захищені канали, адже від цього залежить безпека американських військових. Рід заявив, що вимагатиме від адміністрації негайних пояснень.

Теги: Майк Уолтц США нацбезпека Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Путін заморожує діалог з Трампом
Путіну заморожує не війну, а діалог з Трампом
21 березня, 14:52
Трамп дорікав Зеленському нібито за невдячність та неготовність до миру
Як пересічні американці відреагували на поведінку Трампа на зустрічі з Зеленським
1 березня, 13:43
Зеленський стверджує, що близько 40% потреб його країни в озброєннях задовольняються за рахунок внутрішнього виробництва
Хто зможе платити більше. The Economist підрахував, чи Європа подужає замінити Україні США
4 березня, 08:19
Офіційне обґрунтування зникнення доступу, що отримали користувачі від адміністрації Maxar, це «за адміністративним запитом»
Американська компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків – ЗМІ
7 березня, 11:25
Остап Яриш кілька років жив та працював у Вашингтоні
Журналіст Яриш назвав причину звільнення з «Голосу Америки»
10 березня, 17:19
За словами військового, нині противник майже не використовує під час штурмів бронетехніку
Командир роти Третьої штурмової спрогнозував, як можуть розвиватися події на фронті у 2025 році
9 березня, 20:24
Дональд Трамп може відвідати Китай
Трамп і Сі Цзіньпін можуть незабаром зустрітися: названо місце і дату
10 березня, 21:04
Проект буде дороговартісним, але важливим для Європи
ЄС планує створення нової супутникової розвідки – FT
16 березня, 05:31
Конан О’Браєн вєе пожартував з приводу наступної церемонії
Стало відомо, хто буде ведучим церемонії Оскар-2026
17 березня, 21:04

Політика

Після скандалу із секретним чатом Трамп заявив, що нацбезпека США «сильна як ніколи»
Після скандалу із секретним чатом Трамп заявив, що нацбезпека США «сильна як ніколи»
Українці воюватимуть голими руками, якщо умов тривалого миру не буде – директор ЦРУ
Українці воюватимуть голими руками, якщо умов тривалого миру не буде – директор ЦРУ
Трамп відповів, чи знімуть США частину санкцій з Росії
Трамп відповів, чи знімуть США частину санкцій з Росії
Трамп заявив про прогрес переговорах з Україною та Росією
Трамп заявив про прогрес переговорах з Україною та Росією
Росія опублікувала список об’єктів, на які поширюється тимчасове перемир’я
Росія опублікувала список об’єктів, на які поширюється тимчасове перемир’я
«Чат Signal сколихнув Вашингтон»: Керівники розвідки США дають свідчення щодо витоку секретної інформації
«Чат Signal сколихнув Вашингтон»: Керівники розвідки США дають свідчення щодо витоку секретної інформації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
88K
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект
79K
Туреччина і Єгипет можуть видихнути: росіяни знайшли нову країну для відпочинку
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
27K
Більша частина поляків відмовилася проходити військову підготовку
16K
Кремль відмовився оприлюднювати деталі про переговори з США в Ер-Ріяді

Новини

РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
Вчора, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
Вчора, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
24 березня, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
24 березня, 08:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua