Після скандалу із секретним чатом Трамп заявив, що нацбезпека США «сильна як ніколи»

Трамп: У чаті Signal щодо ударів по хуситах не було засекреченої інформації. У нас чудова команда

Трамп також висловив підтримку раднику з національної безпеки Майку Волтцу

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодних секретних даних у чаті Signal, про який писав журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг, не передавали. Так він відреагував на твердження Голдберга, що міністр оборони Піт Хегсет нібито розкрив у листуванні «оперативні деталі майбутніх ударів по Ємену». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп наголосив, що ситуація з національною безпекою США зараз краща, ніж будь-коли, та висловив підтримку раднику з національної безпеки Майку Волтцу. За словами Голдберга, саме Волтц додав його до групового чату. Президент назвав радника «відмінним фахівцем» і запевнив, що той продовжить ефективно працювати.

Волтц розкритикував Голдберга та заявив, що в Вашингтоні чимало журналістів, які здобули популярність, поширюючи неправдиву інформацію про президента, зокрема щодо «російської змови» або сімей загиблих військових.

«Цей журналіст – одна з таких осіб. Я ніколи його не зустрічав, не знайомий із ним і не спілкувався. Ми зараз намагаємося зрозуміти, як він узагалі отримав доступ до цього чату», – наголосив Волтц.

Трамп, у свою чергу, заявив, що атака на Волтца була несправедливою.

Нагадаємо, обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену в звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News та CBS News.

Сенатор Джек Рід, провідний демократ у Комітеті з питань збройних сил, назвав ситуацію «кричущим провалом оперативної безпеки та здорового глузду». Він наголосив, що військові операції повинні координуватися лише через захищені канали, адже від цього залежить безпека американських військових. Рід заявив, що вимагатиме від адміністрації негайних пояснень.