Прем’єр Гренландії в паніці через анонсований візит делегації США

Посадовець винуватив союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку

Американська делегація збирається «відвідати історичні місця та дізнатися про спадщину Гренландії»

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликав міжнародну спільноту втрутитися у зв'язку з анонсованим візитом на острів американської делегації. Як передає «Главком», про це він заявив виданню Sermitsiaq, передає The Guardian.

Егеде гнівно відреагував на заяву Білого дому про візит делегації, звинувативши союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку.

«Так, західні союзники стояли разом і допомагали одне одному у скруті, але зараз усе перевернулося з ніг на голову із чинним президентом у США. Але той факт, що інші наші союзники у міжнародній спільноті воліють ховатись у куточку і майже пошепки говорити, що вони нас підтримують, не має ніякого ефекту, і якщо вони не будуть голосно говорити про те, як США поводяться із Гренландією, ситуація буде загострюватися з кожним днем, а американська агресія буде зростати», – сказав Егеде.

За його словами, Гренландії потрібно, аби її союзники «чітко і ясно» заявили про свою підтримку.

Своєю чергою імовірний новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен звинуватив США у «відсутності поваги» при плануванні візиту у той час, коли тривають коаліційні переговори.

«Візит, який називають «приватним», є чистим наступом, і якщо ми дозволимо йому вплинути на нас, наприклад, поспішаючи сформувати нову коаліцію, ми можемо стати ще більш уразливими до тиску», – сказав Нільсен.

Нагадаємо, дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса, друга леді США збирається відвідати Гренладію. Повідомляється, що вона увійде до складу американської делегації, яка збирається «відвідати історичні місця, дізнатися про спадщину Гренландії та взяти участь у Avannaata Qimussersu, національних перегонах Гренландії на собачих упряжках»

Місцеві ЗМІ пишуть, що радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц також буде в складі делегації.

Також у Гренландії відбулись масові протести проти заяв президента США Дональда Трампа, який висловлювався щодо придбання острова.

Як зазначають у виданнях, протести пройшли під гаслами «Гренландія належить гренландському народові», «Ми не продаємося», «Янкі, ідіть додому» та «Ні значить ні». На мітинг у столиці Гренландії зібралось близько тисячі жителів, а загалом у місті проживає орієнтовно 19 тисяч людей.

До слова, Трамп заявив, що угода із Гренландією буде укладена. Журналісти запитали Трампа стосовно анексії найбільшого острова планети.

На що він відповів: «Я думаю, що це (анекласі - ред.) Гренландії відбудеться. Нам доведеться укласти угоду щодо острову». Він додав, що США збирається замовити 48 криголамів.