Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Гренландії в паніці через анонсований візит делегації США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр Гренландії в паніці через анонсований візит делегації США
Посадовець винуватив союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку
фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Американська делегація збирається «відвідати історичні місця та дізнатися про спадщину Гренландії»

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликав міжнародну спільноту втрутитися у зв'язку з анонсованим візитом на острів американської делегації. Як передає «Главком», про це він заявив виданню Sermitsiaq, передає The Guardian.

Егеде гнівно відреагував на заяву Білого дому про візит делегації, звинувативши союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку.

«Так, західні союзники стояли разом і допомагали одне одному у скруті, але зараз усе перевернулося з ніг на голову із чинним президентом у США. Але той факт, що інші наші союзники у міжнародній спільноті воліють ховатись у куточку і майже пошепки говорити, що вони нас підтримують, не має ніякого ефекту, і якщо вони не будуть голосно говорити про те, як США поводяться із Гренландією, ситуація буде загострюватися з кожним днем, а американська агресія буде зростати», – сказав Егеде.

За його словами, Гренландії потрібно, аби її союзники «чітко і ясно» заявили про свою підтримку.

Своєю чергою імовірний новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен звинуватив США у «відсутності поваги» при плануванні візиту у той час, коли тривають коаліційні переговори.

«Візит, який називають «приватним», є чистим наступом, і якщо ми дозволимо йому вплинути на нас, наприклад, поспішаючи сформувати нову коаліцію, ми можемо стати ще більш уразливими до тиску», – сказав Нільсен.

Нагадаємо, дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса, друга леді США збирається відвідати Гренладію. Повідомляється, що вона увійде до складу американської делегації, яка збирається «відвідати історичні місця, дізнатися про спадщину Гренландії та взяти участь у Avannaata Qimussersu, національних перегонах Гренландії на собачих упряжках»

Місцеві ЗМІ пишуть, що радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц також буде в складі делегації.

Також у Гренландії відбулись масові протести проти заяв президента США Дональда Трампа, який висловлювався щодо придбання острова. 

Як зазначають у виданнях, протести пройшли під гаслами «Гренландія належить гренландському народові», «Ми не продаємося», «Янкі, ідіть додому» та «Ні значить ні». На мітинг у столиці Гренландії зібралось близько тисячі жителів, а загалом у місті проживає орієнтовно 19 тисяч людей.

До слова, Трамп заявив, що угода із Гренландією буде укладена. Журналісти запитали Трампа стосовно анексії найбільшого острова планети.

На що він відповів: «Я думаю, що це (анекласі - ред.) Гренландії відбудеться. Нам доведеться укласти угоду щодо острову». Він додав, що США збирається замовити 48 криголамів.

Читайте також:

Теги: Гренландія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США озвучили намір продати супер’яхту Amadea ще у лютому 2024 року
Американські прокурори отримали право продати яхту російського мільярдера
17 березня, 20:37
Трамп може ускладнити відносини між США та Європою
Трамп може перекинути американські війська з Німеччини до країни, яка підтримує зв’язки з РФ
8 березня, 10:13
Масована атака по Україні, угода з Європейським інвестиційним банком. Головне за 7 березня
Масована атака по Україні, угода з Європейським інвестиційним банком. Головне за 7 березня
7 березня, 21:08
Тихий сказав, що суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах не підлягає сумніву
Чи отримувала Україна від США пропозиції щодо територіальних поступок? Відповідь МЗС
7 березня, 14:46
Переговори між США та Україною досі тривають
Трамп хоче повʼязати угоду про рідкоземи зі швидким припиненням вогню – Bloomberg
6 березня, 19:59
США отримають нові тарифи від Китаю
Китай запроваджує додаткові тарифи на сільгосппродукцію із США
4 березня, 08:42
Трамп зазначив, що США хочуть працювати із Зеленським
Трамп заявив, що Зеленський найкращий президент України
27 лютого, 23:17
Подія запланована на 11:00 перед входом у посольство США
«Україна – це не резервація». У Києві анонсовано мітинг під посольством США
25 лютого, 13:01
У 2004 році Омельченко постав перед важким вибором: підтримати або кандидата у президенти Ющенка, або Януковича
ООН перевершила навіть Олександра Олександровича Омельченка
25 лютого, 10:20

Політика

Сварка у Білому Домі. Зеленський розповів, що сталося із поясом Усика
Сварка у Білому Домі. Зеленський розповів, що сталося із поясом Усика
Прем’єр Гренландії в паніці через анонсований візит делегації США
Прем’єр Гренландії в паніці через анонсований візит делегації США
Протести у Туреччині: поліція затримала вже понад 1100 людей, серед яких 10 журналістів
Протести у Туреччині: поліція затримала вже понад 1100 людей, серед яких 10 журналістів
Зеленський пояснив, як Росії вдалося «вплинути на людей» у Білому домі
Зеленський пояснив, як Росії вдалося «вплинути на людей» у Білому домі
Поїздки до США небезпечні? Канада та країни Європи звернулись до громадян
Поїздки до США небезпечні? Канада та країни Європи звернулись до громадян
У Росії розбився штурмовик Су-25
У Росії розбився штурмовик Су-25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
32K
Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям
24K
Кремль тисне на Набіулліну: Центральний банк Росії опинився під прицілом через високу ставку
15K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони
14K
Вокзали країни паралізували черги через масштабний збій: подробиці від «Укрзалізниці»

Новини

У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Сьогодні, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua