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Трамп переконаний, що «анексія Гренландії відбудеться»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп переконаний, що «анексія Гренландії відбудеться»
Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу США
колаж: glavcom.ua

Журналісти запитали Трампа стосовно анексії найбільшого острова планети

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода із Гренландією буде укладена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на зустріч Трампа із головою НАТО Марком Рютте.

Журналісти запитали Трампа стосовно анексії найбільшого острова планети. На що він відповів: «Я думаю, що це (анекласі - ред.) Гренландії відбудеться. Нам доведеться укласти угоду щодо острову». Він додав, що США збирається замовити 48 криголамів.

Нагадаємо, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс вирішили не коментувати тему захоплення Гренландії після того, як Данія попросила союзників утриматися від реакції на погрози американського президента Дональда Трампа.

Спочатку данські та європейські чиновники сподівалися, що коментарі президента США про захоплення Гренландії були тактикою, спрямованою на посилення впливу на цій території. Але останніми днями вони усвідомили, що до ситуації «треба ставитися набагато серйозніше».

Також НАТО планує запропонувати президенту США Дональду Трампу значне розширення військової присутності альянсу в Арктиці. Альянс сподівається, що це розрядить дискусію про членство Гренландії у складі Данії. 

Як повідомлялося, Данія витратить близько $2,1 млрд на посилення своєї військової присутності в Арктиці на тлі відновлення інтересу президента США Дональда Трампа до контролю над Гренландією. Програма включає фінансування будівництва трьох нових арктичних військових кораблів, двох додаткових безпілотників дальньої дії та супутників для покращення спостереження.

Раніше президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію. Своєю чергою прем'єр-міністр Гренландії заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом.

До слова, Трамп неодноразово заявляв, що Канада та Гренландія мають увійти до складу США. За його словами, він також має намір повернути під контроль Штатів Панамський канал і перейменувати Мексиканську затоку на Американську. Демократ Джефріс заявив, що Трамп одержимий ідеєю захоплення Гренландії.

Теги: анексія міністр Дональд Трамп Данія фінансування президент Гренландія погрози

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