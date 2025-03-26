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Віце-президент США Венс анонсував візит до Гренландії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Віце-президент США Венс анонсував візит до Гренландії
Венс: Від імені Дональда Трампа хочу запевнити, що ми відновимо безпеку народу Гренландії
фото з відкритих джерел

Венс заявив, що протягом тривалого часу лідери США та Данії не приділяли достатньої уваги Гренландії

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив про намір відвідати Гренландію з метою оцінки рівня безпеки населення та зовнішніх загроз. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, передає «Главком».

Візит заплановано на п’ятницю, 28 березня. Під час перебування на острові Венс планує зустрітися з американськими військовими, дислокованими на північно-західному узбережжі, та перевірити ситуацію з безпекою в регіоні.

За його словами, Гренландії, її територіальним водам, а також безпеці США, Канади та місцевого населення загрожують «багато країн».

«Від імені Дональда Трампа хочу запевнити, що ми відновимо безпеку народу Гренландії, адже для нас важливо захищати стабільність у всьому світі», – заявив віце-президент.

Венс також висловив думку про те, що протягом тривалого часу лідери США та Данії не приділяли достатньої уваги Гренландії.

«Це негативно позначається як на Гренландії, так і на всьому світі. Ми впевнені, що зможемо змінити ситуацію на краще», – підсумував Венс.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликав міжнародну спільноту втрутитися у зв'язку з анонсованим візитом на острів американської делегації. Як передає «Главком», про це він заявив виданню Sermitsiaq, передає The Guardian.

Егеде гнівно відреагував на заяву Білого дому про візит делегації, звинувативши союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку.

«Так, західні союзники стояли разом і допомагали одне одному у скруті, але зараз усе перевернулося з ніг на голову із чинним президентом у США. Але той факт, що інші наші союзники у міжнародній спільноті воліють ховатись у куточку і майже пошепки говорити, що вони нас підтримують, не має ніякого ефекту, і якщо вони не будуть голосно говорити про те, як США поводяться із Гренландією, ситуація буде загострюватися з кожним днем, а американська агресія буде зростати», – сказав Егеде.

Теги: Гренландія США Джей Ді Венс

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