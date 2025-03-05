Політичний медовий місяць Трампа підходить до завершення

Як політика Трампа може змінити світ та Україну

Стратегія Трампа на протидію Китаю та делібералізацію американського суспільства лишатиметься без змін. Але є фактори, які можуть пом’якшити вплив трампізму на ситуацію в Україні.

• 1 •

Громадська думка у США поки прихильна до України, однак треба також розуміти, що більшість американського суспільства не вдаючись до деталей підтримують мирний процес з Росією. Алергія на Трампа у значної частини американського суспільства автоматом трансформується у симпатію до України, і якщо нинішнє ставлення до України позначиться на рейтингах Трампа, йому доведеться корегувати свою політику (ймовірність сценарію 50%).

• 2 •

Манія величі Путіна не менша, ніж нарцисизм деяких інших лідерів сучасного світу, а свою позицію щодо припинення вогню він ще не озвучував. І домовитися Трампу з Путіним (а йдеться не лише про Україну) може виявитися значно складнішим, ніж це здається. Тоді це поверне Трампа до ситуації, коли він змушений буде вже посилювати Україну, аби мати бодай якийсь вплив на російського диктатора (ймовірність сценарію 40%).

• 3 •

Провали в економічній політиці всередині країни, невиконані гучні обіцянки на міжнародній арені (Гренландія, Панамський канал, Канада) спонукатимуть Трампа до прогнозованішої політики та повернення до традиційних союзів у міжнародній політиці (ймовірність сценарію 40%).

• 4 •

Професійніша робота української дипломатії. Категорично не сприймаю тезу, що Трамп «вже давно все вирішив» і на нього нічого не вплине, бо це дуже зручна позиція, яка означає, що нічого взагалі робити не треба. Але ж непрогнозованість Трампа може працювати в обидва боки.

Можна бути «диктатором», а потім «гарним хлопцем», а потім «прихильником війни» впродовж кількох днів. Прикметно, що і більша частина нинішньої команди Трампа – це його вчорашні критики, які казали про нього речі, набагато гірші, ніж недавня «неповага» в Овальному кабінеті (ймовірність сценарію 20%).

Наостанок скажу, що зараз – політичний медовий місяць Трампа – його перші 100 днів, у які на Заході щойно обраних чиновників критикують мало. Але чим більше вони різко і невдало розвертають країну від звичного шляху, тим грандіозніше маятник історії з усією міццю полетить назад. І це стається завжди зі 100% ймовірністю.