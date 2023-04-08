Головна Світ Політика
search button user button menu button

Twitter «розморозив» акаунти Путіна та МЗС РФ, – розслідування

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Twitter «розморозив» акаунти Путіна та МЗС РФ, – розслідування
Twitter «розморозив» акаунти Путіна та МЗС РФ
фото з відкритих джерел

Колишній керівник Twitter підтвердив журналістам, що це сталося після скасуванням минулорічних заходів

У соціальній мережі Twitter зняли всі обмеження з облікового запису російського президента Володимира Путіна, після того, як соцмережу купив бізнесмен Ілон Маск. Про це повідомив The Telegraph у п'ятницю, 7 квітня.

Після початку російсько-української війни Twitter перестав показувати у пошуку офіційну сторінку президента РФ, МЗС та посольства РФ у Великій Британії.

Однак, станом на зараз, як підтвердив розслідувачам екс-директор компанії, всі обмеження зі сторінок офіційних відомств РФ були зняті.

Тестування Twitter показало, що в рекомендаціях іншим користувачам система видає офіційний обліковий запис президента РФ Володимира Путіна, сторінку Міністерства закордонних справ РФ та посольства РФ у Великій Британії.

Усі вони потрапили під обмеження після 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Тоді Twitter заявив, що не поширюватиме і не рекомендуватиме урядові облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах.

Це означало, що російські облікові записи та сторінки не будуть більше рекомендувати користувачам.

Проте тести, проведені The Telegraph минулого тижня, показали, що облікові записи російських державних органів фігурують у верхній частині деяких результатів пошуку і відображаються в пропозиціях інших облікових записів.

Колишній керівник Twitter підтвердив журналістам, що це сталося після скасуванням минулорічних заходів.

«Було б вкрай малоймовірно, що ця зміна відбулася б випадково або без відома і керівництва, і персоналу компанії», – сказав він.

Нагадаємо, американський мільярдер і найбільший акціонер соцмережі Twitter Ілон Маск замінив синю пташку в логотипі Twitter на пса породи шиба-іну на прізвисько Доге, на честь якого названа мемна криптовалюта Dogecoin

Теги: Twitter Ілон Маск росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Юсов: «Дуже важливо пам'ятати, що останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять в фотошопі»
Витік секретних даних про контрнаступ: розвідка дала роз’яснення
Вчора, 15:49
До 6 квітня бізнесменам слід повідомити владу про вжиті дії
Росії приготуватись? Бєлгородські бізнесмени копають окопи навколо фірм
4 квiтня, 09:36
Агресора необхідно зупинити: Науседа різко відреагував на ядерні погрози Путіна
Агресора необхідно зупинити: Науседа різко відреагував на ядерні погрози Путіна
27 березня, 17:58
Окупанти вибігали в спідній білизні. З’явилися деталі «бавовни» в Мелітополі
Окупанти вибігали в спідній білизні. З’явилися деталі «бавовни» в Мелітополі
27 березня, 11:54
Калниньш відповів на звинувачення росіян у невдячності: Це ви мені не доплатили
Калниньш відповів на звинувачення росіян у невдячності: Це ви мені не доплатили
21 березня, 12:33
СБУ з початку року нейтралізувала понад 550 російських кібератак
Росія готує нову кібератаку на Україну: деталі від Microsoft
16 березня, 07:36
«Хороша росіянка» Альбац милується українськими містами
Проросійська пропагандистка приїхала в Одесу
13 березня, 15:57
Як «народний супутник» допомагає Україні перемагати ворога: пояснення розвідки
Як «народний супутник» допомагає Україні перемагати ворога: пояснення розвідки
9 березня, 13:28
Це не перший випадок, коли Маск публічно знущається зі співробітників Twitter
Скандал у Twitter: Ілон Маск публічно висміяв співробітника з інвалідністю
8 березня, 14:47

Політика

Twitter «розморозив» акаунти Путіна та МЗС РФ, – розслідування
Twitter «розморозив» акаунти Путіна та МЗС РФ, – розслідування
У Вашингтоні відбудеться Форум партнерства США - Україна
У Вашингтоні відбудеться Форум партнерства США - Україна
Австрія продовжує вважати РФ своїм стратегічним партнером (документ)
Австрія продовжує вважати РФ своїм стратегічним партнером (документ)
Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)
Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)
США ще на рік продовжили санкції проти Росії
США ще на рік продовжили санкції проти Росії
Витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних
Витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
У Києві та кількох областях була оголошена тривога через активність авіації на півдні
15K
Окупантам приготуватися: розвідка анонсувала нові спецоперації
15K
Порошенко приїхав на службу в Києво-Печерську лавру
8954
Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)
8711
Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.
8462
Давайте після війни! Чому «Нафтогаз» та «Укрзалізниця» засекретили зарплати менеджерів?

Новини

У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Сьогодні, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Сьогодні, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Сьогодні, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Сьогодні, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Сьогодні, 00:02
Загарбники заміщують українське населення Маріуполя на вихідців з Далекого Сходу та Кавказу – Андрющенко (відео)
Вчора, 22:42

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту