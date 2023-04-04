Росії приготуватись? Бєлгородські бізнесмени копають окопи навколо фірм

Влада закликає перетворити компанії на міні-фортеці для захисту працівників

Бізнесменів Бєлгорода зобов'язали копати окопи поблизу фірм. Відповідний лист, адресований керівнику одного з бєлгородських підприємств, опублікували російські ЗМІ.

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Про необхідність вжиття додаткових заходів безпеки начальника поінформував заступник мера Бєлгорода Ігор Григоренко. Такі заходи, за його словами, необхідні через «загрозу обстрілів, що зберігається» з боку України. Її у цьому документі охрестили «суміжною державою». У Бєлгороді бояться, що «бавовна» може дістатися не лише до прикордонних, а й до більш віддалених населених пунктів РФ.

Хоча лист має рекомендаційний характер, бізнесменам відомо, що до 6 квітня слід повідомити про вжиті дії. Будівлі, насамперед неміцні, наказано обкласти мішками з піском або бетонними блоками як усередині, так і зовні. Також було видано вказівку зміцнити шибки.

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Додамо, що останнім часом в Бєлгородській області все частіше стається «бавовна».

До слова, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупвнтів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.