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Окупанти вибігали в спідній білизні. З’явилися деталі «бавовни» в Мелітополі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вибігали в спідній білизні. З’явилися деталі «бавовни» в Мелітополі
фото з соцмереж

Вибухи грогриміли в гуртожитку та «адміністрації» так званого МГБ

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя розповів деталі про вибух у будівлі, де базувалися загарбники. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Багато разів ми казали про те, що в захоплених будівлях технікуму і вишу розташовані як казарми, так і будівля, де розташовується «адміністрація» їхньої спецслужби так званого «МГБ». Тож сьогодні зранку саме в цих двох будівлях і пролунали вибухи», – розповів він.

Зазначається, що там був гуртожиток, де проживали російські військові, та офісне приміщення, де проходило службу безпосереднє керівництво так званого «МГБ».

«Очевидці бачили як просто в спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові», – розповідає Федоров.

Федоров також нагадав, що Мелітополь сьогодні перетворився на суцільну військову базу.

Як повідомлялося, близько 8:00 ранку у тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі сталася «бавовна».

До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.

Теги: Мелітополь Запоріжжя війна росія окупанти

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