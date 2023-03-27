Окупанти вибігали в спідній білизні. З’явилися деталі «бавовни» в Мелітополі
Вибухи грогриміли в гуртожитку та «адміністрації» так званого МГБ
Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя розповів деталі про вибух у будівлі, де базувалися загарбники. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
«Багато разів ми казали про те, що в захоплених будівлях технікуму і вишу розташовані як казарми, так і будівля, де розташовується «адміністрація» їхньої спецслужби так званого «МГБ». Тож сьогодні зранку саме в цих двох будівлях і пролунали вибухи», – розповів він.
Зазначається, що там був гуртожиток, де проживали російські військові, та офісне приміщення, де проходило службу безпосереднє керівництво так званого «МГБ».
«Очевидці бачили як просто в спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові», – розповідає Федоров.
Федоров також нагадав, що Мелітополь сьогодні перетворився на суцільну військову базу.
Як повідомлялося, близько 8:00 ранку у тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі сталася «бавовна».
До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.
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