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Агресора необхідно зупинити: Науседа різко відреагував на ядерні погрози Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Агресора необхідно зупинити: Науседа різко відреагував на ядерні погрози Путіна
фото: delfi.lt

Президент Литви заявив, що Росія нехтує міжнародними угодами

Президент Литви Гітанас Науседа закликав зупинити російського диктатора, доки його ядерні погрози не втілилися в реальність. Про це Науседа повідомив у Twitter.

«Російський ядерний шантаж триває, оскільки Путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. І знову – повне нехтування міжнародними угодами. Агресора необхідно зупинити, щоб він не спричинив ядерну катастрофу», – наголосив литовський лідер.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН, через заяви Росії про розміщення ядерної зброю в Білорусі. Також МЗС також звернулось до білоруського суспільства, з закликом, не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Наголосивши, що встановлення ядерної зброї ще більше перетворить Білорусь на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього. 

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Теги: Литва росія зброя Міноборони путін ядерна зброя Радбез ООН Україна шантаж погрози Білорусь

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