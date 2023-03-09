Як «народний супутник» допомагає Україні перемагати ворога: пояснення розвідки

Розвідка подякувала українцям та волонтерам, які долучилися до збору коштів на космічний апарат

Воєнна розвідка України почала використовувати «народний супутник» з 24 вересня 2022 року. За п'ять місяців використання ICEYE співробітники Головного управління розвідки Міноборони України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів окупантів. Про це повідомляє пресслужба розвідки.

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«Упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки», – йдеться в повідомленні.

Зокрема:

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45 літаків;

27 гелікоптерів;

шість ОТРК «Іскандер»;

36 зенітно-ракетних комплексів «С300»;

12 зенітно-ракетних комплексів «Панцирь С1»;

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Зазначається, що завдяки можливостям ICEYE значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України.

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У розвідці подякували українцям, які долучилися до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України та Благодійному Фонду Сергія Притули.

ICEYE – фінська компанія-виробник мікросупутників. Благодійний фонд Сергія Притули придбав за близько 600 млн грн один із супутників цієї компанії разом із доступом до бази даних сузір’я супутників терміном один рік). Зазначимо, що розпорядником інформації із супутників ICEYE в Україні є Збройні сили і Головне управління розвідки, яке є розвідувальним органом Міністерства оборони.

Нагадаємо, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

Притула оприлюднив ряд важливих деталей щодо угоди про покупку супутника.