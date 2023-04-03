У Фінляндії відбулися вибори до парламенту. Вперше до нього потрапила рекордна кількість жінок

Партія Санни Марін опинилася на третьому місці

У неділю, 2 квітня, відбулися парламентські вибори в Фінляндії. Перемогла партія «Національна коаліція», отримавши 20,8% відотків голосів.

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Про це інформує видання Yle.

Партія-переможець забезпечила собі 48 мандатів. Друге місце посіла партія «Справжні фіни» й отримала 46 мандатів. Третє місце за «Соціал-демократичною партією» очільниці уряду Фінляндії Санни Марін - 43 мандадти. Загалом парламент Фінляндії складається з 200 депутатів, 92 з яких отримали жінки.

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Пояснюють, що основними завданнями для нового парламенту стане реформа у сфері соціального захисту та медичного забезпечення, розробка політики зі зниження кліматичного впливу, а також міграційна політика.

Наймолодшій обраній депутатці Ірис Суомела 24 роки, вона представляє партію «зелених» – «Зелений союз». Ця політична сила активніше за інших підтримує урбаністичний розвиток. Зазначають, що в парламенті серед 20 представників «Зеленого союзу» лише троє чоловіків.

«Зелений союз», разом з «Лівим альянсом», під час агітації акцентували увагу на попередженні кліматичних змін. Загальна частка «зелених» та «лівих» у парламенті становить 19,7%.

«Найбільше голосів із окремих кандидатів набрали голова «Істинних фінів» Ріїкка Пурра (42,5 тисячі), лідер СДП Санна Марін (35,6 тисячі) і кандидат від Коаліції Еліна Валтонен (32,4 тисячі)», - йдеться в повідомленні.

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Попри те, що «Соціал-демократична партія» не перемогла на виборах, Марін назвала недільний вечір «дуже захоплюючим».

Sydämellinen kiitos kaikille äänestäneille ❤️ pic.twitter.com/eehsJ7KNif — Sosialidemokraatit (@Demarit) April 2, 2023

«Ми отримали 20,7% дострокових голосів, підрахованих на даний момент. Це безперечно дуже захоплюючий вечір», – написала вона на своїй сторінці у Twitter.

Попередній гендерний рекорд Фінляндія встановила у 2011 році – тоді нове скликання налічувало 85 парламентарок. У рейтингу дотримання гендерного балансу фінський парламент посідає друге місце після шведського. В останньому скликанні шведського парламенту жінкам віддано 161 місце зі 188. При цьому лише вісім з двохсот парламентаріїв молодші за 30 років, і майже половина старша за 45.

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До слова, Фінляндія стане повноцінним членом НАТО вже за кілька днів. Протокол про вступ Фінляндії до НАТО вже був ратифікований усіма членами альянсу, і протягом кількох днів Фінляндія стане повноправним членом НАТО