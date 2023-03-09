Протести у Грузії. Кремль знайшов «винних» та звернувся до росіян

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков закликав росіян, які перебувають у Грузії, уникати протестів

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков закликав російських громадян, які перебувають у Грузії, бути обережними. Про це він висловився під час спілкування із журналістами, повідомляють російські ЗМІ.

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Пєсков згадав про масові протести в республіці та порадив росіянам уникати перебування у тих районах, де відбуваються мітинги. При цьому Пєсков підкреслив, що Кремль не має наміру коментувати або втручатися в те, що відбувається в Грузії.

Прессекретар Кремля також заявив, що Росія не має жодного відношення до законопроекту Грузії про іноагентів, який було відкликано владою.

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«Нічого там Кремлем не надихалося. Кремль тут абсолютно ні до чого», – сказав він, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяву, що законопроект нібито надихнув Кремль.

Пєсков зазначив, що першопрохідниками у введенні таких законів стали США: «Один із варіантів законопроекту, якщо ми правильно розуміємо, дуже сильно був схожий на аналогічний закон США». За його словами, другий варіант документа менш схожий на американський закон, але був набагато м'якшим за своєю суттю. «Ні до того, ні до іншого ми не маємо відношення», – повідомив Пєсков.

Нагадаємо, що раніше парламент Грузії прийняв до розгляду одразу два законопроєкти про іноагентів. Обидва проєкти ініціював рух «Сила народу»: перший називається «Про прозорість іноземного впливу», другий – «Про реєстрацію іноземних агентів». Перший стосується лише НУО та ЗМІ, які отримують закордонне фінансування, а другий – як фізичних, так і юридичних осіб за низкою винятків. Посол ЄС Павел Герчинський заявив, що ця ініціатива суперечить як мінімум двом із 12 рекомендацій для набуття статусу кандидата в ЄС.

Як відомо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: через це в парламенті Грузії сталася бійка.

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Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі.

До слова, росіяни, які ховалися від мобілізації у Грузії, почали масово тікати додому.