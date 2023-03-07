Голова НАЗК пообіцяв сюрприз хитрим чиновникам, які ховають вкрадене у бітокоїни

Депутати змушені будуть привести розмір оплати праці на публічній службі і в приватній до одного рівня

«Україна вже має найкращі у світі інструменти для запобігання корупції»

В Україні нині є методика підтвердження або спростування наявності віртуальних активів. Це стане перепоною тим, хто зловживає владою і намагається зберегти кошти у вигляді віртуальних активів, біткоїнів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

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Українська корупція стала більш витонченою. Новіков розповів, що і НАЗК щодня вдосконалює свої практики.

«У нас є методика підтвердження або спростування наявності віртуальних активів, над цим працює окремий підрозділ НАЗК. Ми зараз співпрацюємо з компанією Palantir, яка працює з більшістю розвідок світу над аналізом великих даних. Ця співпраця дозволить нам у перспективі виявити все майно, яке корупціонери намагаються приховати, оформляючи його на родичів або набуваючи його за кордоном», – каже Новіков.

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Він додав, що сьогодні Україна має найкращі у світі інструменти для запобігання корупції: найбільший в світі реєстр декларацій, найпрозоріший у світі реєстр звітів політичних партій. Крім того, ми маємо системи, які дозволяють подивитись, чи є у будь-якої публічної особи конфлікт інтересів, який є складовою корупційного злочину. Тому Новіков впевнений: Україна подолає корупцію дуже швидко як завдяки наявним інструментам, так і завдячуючи суспільному запиту, який влада не може проігнорувати.

Олександр Новіков вважає, що суворі заходи запобігання корупції, які зроблять несумісними корупційні практики і публічну службу, приведуть до перебудови системи влади.

«Контроль за статками призведе до того, що очільники міністерств, уряду, президент, депутати просто змушені будуть привести розмір оплати праці на публічній службі і в приватній до одного рівня. Інакше держава просто колапсує», – зазначив він.

Керівник НАЗК пояснив, що народні депутати та інші чиновники повинні демонструвати той рівень життя, який підтверджений легальними доходами. «Ми повинні працювати, аби кожен українець став багатим. Перш за все, звичайні громадяни», – стверджує Новіков.

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Україна – друга країна у світі після Сполучених Штатів Америки, де є унікальний інструмент контролю відповідності витрат чиновників до їхніх доходів та активів, зазначених у декларації. Це моніторинг способу життя. Наразі, через те, що парламент зупинив повні перевірки, НАЗК розпочало сотні моніторингів способу життя, які повинні зробити неможливим використання майна або грошових коштів будь-якої публічної особи, що не підтверджені законними доходами.

Нагадаємо, що глава НАЗК також пояснив, чим корисні корупційні скандали.