Фінляндія дозволила Естонії реекспорт радянської техніки

Естонія не розголошуватиме про кількість гармат і снарядів, які отримає Україна

Уряд Фінляндії надав Естонії дозвіл на реекспорт в Україну своєї радянської техніки та боєприпасів для неї. Про це йдеться в експортній ліцензії Міністерства оборони Фінляндії.

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«На підставі дозволу на реекспорт Естонія може експортувати в Україну таку продукцію: 122 мм гаубиці D-30 калібру 122 мм і боєприпаси до них», – йдеться в повідомленні.

Естонія повідомила, що про кількість гармат і снарядів, які отримає Україна, не розголошуватиме.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на війні в Україні загинув перший громадянин Естонії.

Наприкінці лютого міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги.

Крім того, Естонія надіслала країнам Європейського Союзу пропозицію спільно вкласти 4 млрд євро в закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які потрібні Україні цього року, аби відбити вторгнення Росії. «Наразі Росія за один день використовує в Україні таку ж кількість боєприпасів, яку Європа може виробити за місяць. ЄС терміново має збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, щоб допомогти українським військовим витримати боротьбу», – цитують журналісти естонський документ.