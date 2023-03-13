Скандал із Шевченківською премією, продовження санкцій ЄС проти РФ. Головне за 13 березня

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити на шість місяців – до 15 вересня 2023 року – обмежувальні заходи, спрямовані на відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності

Шевченківська премія. Що спровокувало скандал і чому Юрій Макаров йде з посади, Сі Цзіньпін планує провести розмову з Зеленським, Євросоюз підтвердив продовження персональних санкцій проти РФ ще на пів року, Сім уроків, які виніс Китай із вторгнення в Україну, видобуток газу під загрозою зриву, Кличко розповів про найтяжчий блекаут, Перша пара Чернігова «розлучається». Ці та інші події 13 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Шевченківська премія. Що спровокувало скандал і чому Юрій Макаров йде з посади

2023 рік став першим в історії, коли у День народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було вручено Шевченківську премію. Більше того, на сайті комітету Премії, яка організовує конкурсний відбір, перелік цьогорічних лауреатів було опубліковано затримкою, при тому, що останній тур конкурсу відбувся ще 15 лютого.

Сі Цзіньпін планує провести розмову з Зеленським: подробиці

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні, ймовірно, після того, як наступного тижня він відвідає Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Євросоюз підтвердив продовження персональних санкцій проти РФ ще на пів року

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити на шість місяців – до 15 вересня 2023 року – обмежувальні заходи, спрямовані на відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Starlink, безпілотники та провали Росії. Сім уроків, які виніс Китай із вторгнення в Україну

Провідні військові уми Китаю приділяють пильну увагу вторгненню Росії в Україну, спостерігаючи за кожним поворотом війни, в той час як Пекін продовжує розбудовувати свої збройні сили.

Видобуток газу під загрозою зриву. На «Нафтогаз» повернулися схеми часів Януковича?

Найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі, акціонерне товариство «Укргазвидобування» забила на сполох: з невідомих причин «Нафтогаз України» блокує критичні платежі контрагентам за виконані роботи, надані послуги та поставлений товар. Про це зазначено у листі «Укргазвидобування» до керівництва «Нафтогазу», який опинився у розпорядженні «Главкома».

План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова

Колишній президент-утікач Віктор Янукович разом зі своєю партією мав план щодо розпаду України й хотів бути главою держави довічно. Про це заявив колишній український підприємець, колабораціоніст, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов у інтерв'ю пропагандистському виданню.

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Київ був близький до евакуації. Кличко розповів про найтяжчий блекаут

У середині зими 2022 влада Києва серйозно розглядала необхідність евакуації населення через масовані ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі міста та області. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю RND.

Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно

Шлюб довжиною 28 років у міського голови Чернігова Владислава Атрошенка «тріщить по швах». Ініціатором розриву стосунків виступила дружина мера Ірина. 17 лютого 2023 року вона подала позов до Деснянського районного суду Чернігова. Ймовірно таким посадовець, якого суд усунув від посади, готується відбиватися від правоохоронців.

Нагадаємо, триває 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.