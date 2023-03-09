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Голова НАЗК пояснив, чому карантин вигідний політичним корупціонерам

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова НАЗК пояснив, чому карантин вигідний політичним корупціонерам
З 2020 року українські партії отримали з бюджету понад 2 млрд грн

Олександр Новіков: Треба публічно звернутись до уряду щодо скасування карантину, аби політичні партії знову почали звітувати

Через впровадження карантину в 2020 році НАЗК не проводить фінансовий аудит політичних партій. Це головна проблема, яка може «вилізти боком» після війни, адже відсутність фінасових декларацій йде на руку політичним корупціонерам. Це стверджує керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю «Главкому».

«Я бачу у цьому проблему. Оприлюднення і декларацій, і звітів політичних партій зупинене не законом, а рішенням РНБО. Воно дійсно передбачає, що доступ до всіх даних, реєстру декларацій та реєстру політпартій буде відновлено після нашої перемоги та скасування воєнного стану», – каже Новіков.

Українське законодавство передбачає обов‘язкову публічність у майбутньому, проте наразі з метою захисту життя громадян України з публічного доступу ці дані прибрані.

Глава НАЗК нагадав, що з 2020 року призупинено звітування політичних партій через пандемію. До речі, в Україні досі діє карантин, навіть під час війни.

«Треба публічно звернутись до уряду щодо скасування карантину, щоб політичні партії знову почали надавати звіти», – наголосив він.

З 2020 року українські партії отримали з бюджету 2 млрд грн, і за  використання цих кошти ніхто не прозвітував. Наприклад, нині заборонена партія ОПЗЖ отримала 170 млн.

«Після заборони ОПЗЖ уже ніхто не побачить, куди пішли ті кошти. Ба більше, Служба безпеки, парламент, постійно заявляють, що ОПЗЖ використовувала кошти росіян», – розповів Новіков.

Керівник НАЗК наголосив, що якби парламент відновив подання звітності, українці могли би перевірити, які росіяни фінансували осередки заборонених російських політичних партій.

Нагадаємо, що НАЗК заявляє про викриття 3500 колаборантів

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Теги: Олександр Новіков аудит карантин НАЗК воєнний стан партії парламент

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