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У Європарламенті спалахнув скандал через ізраїльський прапор

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Європарламенті спалахнув скандал через ізраїльський прапор
За словами Мецоли, депутатка кинула ізраїльський прапор на підлогу та флагшток, а також було повалено прапор ЄС
фото: EPA

Суперечка виникла після звинувачень, висловлених у понеділок ввечері французьким правоцентристським депутатом Франсуа-Ксав’є Белламі

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що одна з депутаток повалила ізраїльський прапор на виставці з нагоди річниці терактів 7 жовтня і разом з ним зневажила прапор ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За словами Мецоли, депутатка кинула ізраїльський прапор на підлогу та флагшток, а також було повалено прапор ЄС.

«Ми ставимося до цього надзвичайно серйозно», – сказала Мецола, додавши, що вживаються «всі необхідні заходи» і що особа, про яку йдеться, матиме право викласти свою версію подій.

Президентка зазначила, що Європарламент не може терпіти пошкодження майна або дії, які можуть розцінюватися як залякування. «У час зростання антисемітизму у світі ми зобов’язані перед єврейською громадою Європи забезпечити, щоб, дивлячись на нас, вони бачили, що це також і їхній дім», – додала вона.

Мецола не оголосила про жодні санкції та не назвала імені цієї особи.

Ріма Хассан, депутатка від партії «Нескорена Франція» та фракції «Лівих» у Європарламенті, через кілька хвилин виступила з трибуни, звинувативши Мецолу в тому, що її коментарі є «фактично неправдивими».

Хассан зазначила, що виставка була організована у партнерстві з посольством Ізраїлю, і обґрунтувала свою позицію щодо неприпустимості присутності ізраїльського прапора в Європарламенті, порівнявши це з вивішуванням російського прапора з огляду на війну РФ проти України.

Ця суперечка виникла після звинувачень, висловлених у понеділок ввечері французьким правоцентристським депутатом Франсуа-Ксав’є Белламі, який заявив, що Хассан кинула на землю як ізраїльський, так і європейський прапори, і закликав застосувати до неї санкції. Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно також звинуватила Хассан у тому, що та зневажила прапори.

Хассан підтвердила, що зняла ізраїльський прапор зі стійки, але прапор ЄС випадково впав через втрату рівноваги. Вона додала, що жоден із прапорів не був пошкоджений.

Виставку було організовано напередодні третьої річниці нападів на Ізраїль, здійснених 7 жовтня під керівництвом ХАМАС, в результаті яких загинуло близько 1 200 осіб, а 251 – було взято в заручники.

Згідно з правилами Європарламенту, санкції за серйозні порушення можуть варіюватися від догани до позбавлення щоденних добових або тимчасового відсторонення від деяких парламентських обов’язків.

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Теги: прапор Ізраїль Європарламент

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