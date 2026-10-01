Напад на капітана у літаку Flydubai: з'явилися нові деталі події

У Саудівській Аравії допитують обвинуваченого дургого пілотау напді на першого, а ізраїльські чиновники розслідують, чи був інцидент спробою теракту

Під час рейсу з Дубая до Тель-Авіва другий пілот, який виявився громадянином Оману, вчинив збройний напад на капітана судна та спробував знищити прилади керування, аби збити пасажирський лайнер із 174 людьми на борту. Про всі деталі події розповідає «Главком» із посиланням на The Guardian.

Зловмисник забарикадувався в кабіні й пустив літак у стрімке падіння – за дві хвилини судно втратило близько 5 км висоти. Попри важкі ножові поранення, поранений капітан Сміт Маччхар зміг чинити опір та відкрити двері кабіни, що дозволило пасажирам і позаштатному екіпажу увірватися всередину.

На допомогу пораненому пілоту приходили присутні на борту цивільні особи, силові маршали та британський пілот, який перебував серед пасажирів. Вони здолали та скрутили нападника, після чого перебрали керування та стабілізували лайнер. Судно здійснило вимушену екстрену посадку в аеропорту Табук у Саудівській Аравії, де нападника одразу затримали місцеві сили безпеки.

Офіційний Єрусалим оцінює інцидент як спробу джихадистського теракту, а ізраїльський міністр оборони наголосив, що трагедії вдалося запобігти виключно завдяки героїзму екіпажу та пасажирів. Усіх пасажирів згодом безпечно доправили до Ізраїлю резервним рейсом, а саудівські та ізраїльські спецслужби розпочали спільне розслідування мотивів злочину.

Раніше повідомлялося, що під час самого інциденту люди на борту не розуміли, що відбувається в кабіні. За словами пасажирів, звідти було чути крики. Деякі очевидці також повідомляли про фізичну сутичку між членами екіпажу. Ситуація спричинила паніку серед пасажирів, частина з яких почала молитися.

Водночас ізраїльська влада згодом заявила, що подія не була захопленням літака. За попередніми даними, причиною надзвичайної ситуації став конфлікт між двома пілотами. Ізраїльські винищувачі піднімалися в повітря через побоювання щодо безпеки пасажирського борту.

Окремо правоохоронці розглядають версію, що один із пілотів міг намагатися скоїти самогубство. Також перевіряється можливий терористичний мотив. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, підозрюваного допитують.