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Охорона перешкодила Юлії Мендель проникнути в Європарламент

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Охорона перешкодила Юлії Мендель проникнути в Європарламент
Мендель пов'язала заборону на вхід до Європарламенту із санкціями
скриншот з відео

Колишня прессекретарка Зеленського планувала виступити на конференції

Охорона не дозволила колишній прессекретарці президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель потрапити до будівлі Європейського парламенту, де 16 вересня вона планувала виступити на заході за участю представників німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Мендель у Facebook.

За словами Мендель, про заборону на вхід до будівлі вона дізналася за кілька годин до запланованої промови. Причини такого рішення їй, за її твердженням, не пояснили.

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Мендель пов'язала ситуацію із санкціями, які президент України Володимир Зеленський ввів у дію проти неї 13 вересня. «В день виступу мені заборонили вхід в Європарламент. Я напряму повʼязую це з санкціями Зеленського. Але виступ все одно буде, тому що я знаю, що представляю величезну частину суспільства, яка прагне миру і бути почутою», – заявила Мендель.

Колишня прессекретарка Зеленського мала стати головною спікеркою заходу «Україна: наважитися на мир. Дипломатія замість ескалації» у Страсбурзі. Організатором і модератором заходу виступив євродепутат від AfD Ганс Нойхофф.

Водночас запланований виступ Мендель не був офіційним заходом Європейського парламенту. Депутати та політичні групи можуть організовувати власні події у приміщеннях Європарламенту. Сам Європарламент не погоджує зміст таких заходів, а забезпечує організаційні питання, зокрема безпеку, приміщення, переклад і технічне забезпечення.

Мендель працювала прессекретаркою Володимира Зеленського з 2019 до 2021 року. У травні 2026 року вона дала інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, під час якого виступила з низкою звинувачень на адресу Зеленського та його оточення.

Нагадаємо, 13 вересня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти Юлії Мендель. Обмежувальні заходи запроваджено строком на 10 років. Вони, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.

Сама Мендель назвала санкції проти неї антиконституційними та заявила, що пов'язує їх зі своєю публічною позицією щодо завершення війни.

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Теги: Юлія Мендель Європарламент

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